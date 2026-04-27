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屏東縣內埔鄉一樁發生於7年前的兒虐案件，近日再度引發關注。一名生父被控在短短1個月內多次對年幼兒子施暴，導致男童全身傷勢累累，甚至出現顱內出血與抽搐等危急症狀，所幸經緊急送醫搶救才撿回一命。案件經審理後，法院依相關罪名判處生父有期徒刑1年，宣告緩刑3年，並須接受保護管束與法治教育，引起外界對判決結果的討論。判決內容指出，事發時間落在2019年9月至10月間，當時男童與父母同住於內埔。期間生父對孩子反覆施以暴力，直到10月初，男童突然出現抽搐、眼球上吊等異常情形，家長才緊急報案求助，經送往醫院急救後，再轉診至大型醫療機構治療，才成功挽回生命。醫療團隊在檢查過程中發現，男童臉部、身體及四肢遍布傷勢，累計多達20餘處瘀傷與外傷，且伴隨雙眼眼底出血與硬腦膜下腔出血等情況，明顯不符合一般意外傷害樣態，因而主動通報社政單位。檢警介入調查後，認定生父涉有重大嫌疑，將其依法送辦並提起公訴。法院審酌時指出，生父對未成年子女負有保護義務，卻反覆施暴，行為難辭其咎。不過，考量其於偵審過程中坦承犯行，並表達悔意，加上男童經治療後，後續追蹤顯示在認知、語言與理解能力上均屬一般發展水準，情緒表現亦穩定，未見永久性重大損害，最終依《成年人故意對兒童犯傷害罪》量處有期徒刑1年，並宣告緩刑3年，期間須接受保護管束及完成法治教育課程，全案仍可上訴。至於生母部分，法院認為現有證據不足以證明其參與或知情虐待行為。從醫療紀錄與相關證詞觀察，生母曾多次主動帶孩子就醫，並關注其成長狀況，且男童對父親呈現恐懼反應，對母親則未見相同情形，難以認定其涉案，因此判決無罪。另據了解，生父與生母目前已離婚，未來與孩子的接觸方式將受到限制，僅能透過視訊進行聯繫，無法實際會面。