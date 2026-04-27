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台中市議會今(27)日進行警消環衛業務質詢，議員楊典忠針對「敬老愛心卡」就醫折抵政策指出，台中市基層診所合作率僅約一成，且存在嚴重的「行政區」與「科別」不均問題。石岡、新社兩區甚至出現零合作診所，長輩最需要的牙科、眼科、復健科在海線地區更是「刷卡無門」。他直指，若市府不主動盤點誘因缺口，這張福利卡恐淪為城鄉差距的諷刺證明。楊典忠數據指出，目前台中市共有3,771家基層診所，但加入敬老愛心卡折抵計畫的僅383家，覆蓋率低至10.1%。根據市府最新公布名單，石岡、新社兩區完全查無合約診所，導致當地長輩就醫必須跨區。楊典忠表示，在專科分配上，落差更為懸殊，高齡者對於視力病變、牙齒掉落及關節磨損有高度醫療需求，然而在海線「清水、沙鹿、梧棲」三區，除清水有2家眼科外，其餘行政區在眼、牙、復健科的合作數皆為零。他質疑，單是海線三區就有56家牙醫診所，竟無一家願意加入，顯示政策誘因完全未能對準長輩的實際就醫路徑。衛生局長曾梓展表示，「行政成本」是主因。診所申請合作不僅無額外獲利，每月還需負擔700元的讀卡機租金；此外，50元的健保點數折抵，是由診所先行吸收後再向市府請領，繁瑣的請款流程與資訊系統操作，讓中醫、牙醫及部分西醫專科觀望。副市長鄭照新表示，市府理解長輩「就近就醫」的急迫性，未來將針對高頻率需求的特定科別進行專案盤點。市府後續將與醫師、牙醫師公會進行協調，除了優化請款作業與降低行政負擔外，也將針對海線與山城等資源較匱乏地區提出招募計畫，避免福利政策因地理位置而打折。