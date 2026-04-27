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人類馬拉松歷史在台灣時間昨（26）日寫下史詩級新頁！肯亞名將索維（Sabastian Sawe）在倫敦馬拉松以1小時59分30秒衝過終點，成為國際田徑總會認證的首位「破2」運動員。馬拉松傳奇基普喬蓋（Eliud Kipchoge）就曾多次挑戰，並以「登月」形容破2的壯舉，他在2019年的挑戰賽中以1小時59分40秒衝過終點，不過當時有領跑員因此不算正式紀錄。基普喬蓋無疑創造了歷史的大門，索維則成為打開大門的關鍵鑰匙，宣告馬拉松運動進入新紀元。在倫敦馬拉松賽中，29歲的索維（Sabastian Sawe）展現驚人的後段加速能力，下半程僅耗時59分01秒，等於跑進每公里2分48秒。最終他以1小時59分30秒刷新世界紀錄，他在賽後感動表示，「今天的成就並非僅屬於我一個人。」不只索維一人突破2小時，奪得亞軍的衣索比亞選手（Yomif Kejelcha），這是他生涯首場馬拉松賽事，意外也跑出1小時59分41秒。這是繼傳奇名將基普喬蓋（Eliud Kipchoge）在實驗性環境下破2後，人類首次在正式街道賽事中跨越這道神祕屏障。同樣來自肯亞的馬拉松傳奇基普喬蓋，生涯中多次挑戰2小時內完賽，他在2017年放棄春季馬拉松，最終在義大利蒙札的F1賽道跑出2小時00分25秒，失敗告終。基普喬蓋稱當時，「這就像首位登上月球的人，我將成為首位跑進兩小時內的人，這至關重要。」即使困難重重，基普喬蓋在兩年間精準掌握體態，2019年受訪時分享，他每週跑量維持在驚人的193至219公里（120-136 英里），等於平均一天跑30公里，持續七天，備戰同年10月於維也納參加專注於突破2小時「INEOS 1:59 挑戰賽」。基普喬蓋最終維持每公里2分50秒的驚人配速，並迎來奇蹟，以1小時59分40秒衝過終點，成為史上首位馬拉松跑進2小時內的人類，不過因該挑戰賽現場出動多達41名輪換配速員和移動補給，因此不具備世界紀錄資格。雖然不計入紀錄，但當時基普喬蓋賽後激動表示他創造了歷史：「我證明了人類沒有極限（No Human Is Limited），希望今日之後，全世界有更多人能跨越這道屏障。」基普喬蓋並沒有誇大，邁克·喬伊納（Dr. Michael J. Joyner）博士於1991年發表論文稱，人類生理的理論極限相信是1小時57分58秒。其他專家相信人類距離進入2小時內可能還有數十年，即使喬伊納後來收回了他的主張，並表示他只是希望有生之年能看到馬拉松破2，如今他的期待已經實現。