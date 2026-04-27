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▲倪淑君（如圖）透露退休後的經濟來源只要是靠股票，除了電子股、ETF還有台積電的股票。（圖／微博@MrWG）

台股今（27）日開盤後，一度狂飆逾1200點，正式站上4萬點大關，創下新紀錄。已淡出演藝圈近30年的女星倪淑君，曾透露這些年靠股票維持生計，當年她以每股50元買進10多張台積電股票，如今價值已經翻倍到超過2000元。除了台積電，倪淑君還投資電子股與ETF，今年58歲的她退休多年，分享現在的生活不是和閨密打麻將，就是為家人準備餐點，好友鍾慧冰也透露她退休後過得愜意，身材保持非常好。倪淑君過去與譚詠麟合作的香港電影《陰陽錯》走紅，氣質圈粉無數，陸續出演多部影視作品，不過1999年開始漸漸淡出演藝圈，2009年後更是完全退居幕後。近幾年鮮少在鏡頭前露面的她，去年現身TVBS的YT節目《T TALK》訪問，透露退休後的經濟來源只要是靠股票，除了電子股、ETF還有台積電的股票，靠著過去的投資不愁吃穿。倪淑君的好友、香港主持人鍾慧冰則爆料她在台積電股價50元時購入，如今股價不斷創新高，倪淑君即使多年不拍戲經濟狀況也沒問題，雖然不是特別富裕，但也不必煩惱生活開銷。另外，倪淑君的退休生活也十分悠閒，目前仍單身的她，曾表示平日不是和閨密打麻將，就是為家人準備餐點，鍾慧冰則表示看到她時，身材依舊保持非常好：「她全身都是肌肉，原來她是長期有健身。」倪淑君在80年代前往香港發展，16歲與譚詠麟合作《陰陽錯》爆紅，片中淒美的人鬼戀到現在都是許多影迷心目中的經典，人氣更超越王祖賢。然而她在陸續出演《鬼線人》、《龍鳳智多星》、《金玉滿堂》等作品後，認為很少有導演真正懂她，便在32歲就決定淡出演藝圈，時隔近30年倪淑君表示如果有導演讓她悸動，就願意無償復出拍戲。