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▲樂天桃猿小將李育朋因為無照酒駕、肇事，遭到球團開除處分，中職在2021年針對酒駕事件修法加重行政處罰，最近發生酒駕的3人都直接離開職棒舞台，但也並非所有人都會被開除。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿領隊野原武人表示，19歲投手李育朋發生無照酒駕事件是不可原諒的，做出開除的懲處。（圖／記者陳柏翰攝,2026.4.24）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

去年季中選秀會，樂天桃猿在第四指名選中的東大體中左投李育朋，因在4月19日無照且酒駕開車肇事，嚴重違反球隊契約內容，樂天桃猿在4月22日決定終止雙方契約，李育朋的職業生涯還沒起飛就要成為終點。希望這次樂天桃猿的明快處理，能夠警惕後續的球員不再輕易試法，但這也凸顯職棒環境跟台灣基層的棒球環境雖然越來越好，但同時更需要各單位一起來幫助球員，這不僅是職棒球隊、聯盟的工作，也需要球員工會與經紀公司大家一起建構。李育朋從高一開始就是台東體中的主戰投手，當時就展現出極佳的成熟度與完成性，雖然爾後高中三年的成長並不多，球速有些成長卡關，但由於左投的稀缺性再加上變化球的控制力，以及過往都被安排在重要賽事或高張力局數裡出賽，因此仍被職棒球團看好未來發展，認為在高中所展現的能力，還是有機會成為職棒一軍倚賴的牛棚投手，因此才會在去年的選秀會上被樂天桃猿在第四輪挑中，並且給予250萬元的簽約金。不過或許是三級棒球路上過得順遂，也或許是離開了三級棒球的環境，少了日夜緊盯的照顧，進入到職棒之後不僅訓練需要自發性，離開球場之後的生活也是另一種樣貌上的訓練。能進入到職棒的球員，從三級棒球時代就是同儕中的佼佼者，像李育朋這樣從桃園棒球名校出身再到台東唸高中，又直接成為球隊主力的球員，棒球路上沒有受到太多的挑戰，再加上高中時期開朗的形象，成為許多球迷與媒體的曝光對象，進入職棒後更需要專業的幫助與管理。其實職棒球隊該做的教育，從過往就不斷地推行。不論是法治教育還是媒體課程，甚至是對於球員後續規劃的理財教育，大多球隊都會在春訓時期安排，也有些球隊會在新秀剛簽約加入球隊時，再安排特別的職棒教育課程。老實說該做的事情從沒少做，但令人遺憾的狀況仍舊不斷產生，職棒球團畢竟是付錢給球員，讓球員有好的工作環境的公司，去咎責給付薪資、提供工作環境、甚至也做了職場教育的職棒球隊沒管理好，我覺得是過於簡單化的責怪。以李育朋本次無照酒駕肇事的案例來說，難道所屬的樂天桃猿球團會知道李育朋本身沒有駕照或是這個車輛不是登記在他的名下？又或者是樂天桃猿球團應該要管理剛進入職棒的球員，不要隨便購買價值百萬以上的汽車，並且在二軍球員的休假日去管理他們的行程，不要只有短短一、兩天的放假就開車跑回去台東？這些事情本來就不在樂天桃猿球團應該做的管理範圍內，無照與酒駕是社會大眾本來就該知道的違法事項，出事之後明快果決的處理，是球團最終能做的選擇。在球團已盡力協助球員成長與並去符合社會期待，而其他能做的單位，應該是收錢做球員服務的單位，像是經紀公司或是球員工會，才是要再多費心去安排其他協助的公司與單位。經紀公司從球員身上收取佣金，不應該只是幫球員洽談合約、代言與提供球具服務而已。從學生變成職棒球員之後，能不能夠給予合理的財務安排、職涯建議與人生規劃？而不是在現在簽約金分期支付的情況下，才領一、兩筆簽約金就直接購買百萬名車，成為同儕間的亮點。此外在運動經紀的激烈競爭下，許多經紀公司都試圖與高中學校、球員去建立關係，在球員都還沒畢業、還沒確定要直接挑戰職棒的情形裡，就有經紀公司用「幫忙」、「義務」的方式，去照顧已有默契的高中球員。或許有關單位在資源限制下也無法調查清楚此類違規事宜，但既然經紀公司有獲得學校、教練、球員與其家人的信任，更需要好好的照顧這些年輕球員。不論是日常的生活建議、專業課程，都應該要妥善安排，而不是只把這些球員當成賺錢工具。現在正在重新整理內部規劃與尋找定位的球員工會，或許同樣也是適合挺身而出的單位。過往在球員福利與照顧上多所著墨，但現在的環境已跟過去不可同日而語，球員的薪資待遇、球團的照顧與後勤，已經與過往職棒黑暗時期無法相比，球員工會既然在尋找定位轉型，不如成為球員職涯照顧的最終選項，當經紀公司與球隊無法協助時，球員工會將會是球員最終依靠。而且職棒球員出事，同時一定會損及職棒球員的社會看法，對於球員工會來說也是一種形象扣分。過往為了防堵假球，職棒工會安排了至今仍繼續的信託基金，但既然現在假球已不是職棒環境裡最重要的防堵事項之一，將信託基金轉型成為對於職棒球員的生涯財務規劃、理財建議，提供多樣化的財務安排與服務，不僅可以教育球員，也能增加球員參加球員工會的吸引力。過往強制性的信託規劃，跟現在的股市大熱潮相比，信託基金的獲利率實在無法跟大盤對比，少了這些誘因與刺激，不僅讓球員工會的影響力降低，也少了幫助年輕球員成長的機會。也許職棒球員登上社會新聞版面的狀況，未來還是會再發生，但除了職棒球團努力，並呼籲球員要自愛自律，還有賴大家一起去想辦法健全環境。這不只是職棒球團的工作與責任，更需要經紀公司、球員工會與基層一起來努力才行，讓這些有球員把天賦留在球場中，才是整個棒球環境之福。