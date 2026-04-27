倫敦馬拉松於台灣時間今（27）日出現瘋狂賽果！肯亞名將索維（Sabastian Sawe）不僅以1小時59分30秒衛冕，更成為史上首位在官方正式比賽「破 2」的男子選手，人類長跑進入「超人時代」。全馬跑進2小時不僅是身體的極限，更是心靈層面的超越，跑者透過自我對話、享受比賽等方式掌握身體主導權。現年41歲的馬拉松傳奇選手基普喬蓋（Eliud Kipchoge）也發布貼文慶祝「我一直以來的希望，就是看到另一位運動員能延續這份信念。」
倫敦全馬寫歷史！2跑者同日寫下「破2」世界紀錄
索維（Sabastian Sawe）與卡加查（Yomif Kejelcha）於倫敦馬拉松雙雙跨越兩小時門檻，以1小時59分30秒、1小時59分41秒，一起在同一天寫下人類全馬破2紀錄。
「我對索維（Sabastian Sawe） 與卡加查（Yomif Kejelcha） 表達最深切的祝賀。」基普喬蓋發文恭喜兩位選手，並說「這對馬拉松運動而言是歷史性的一天！Today is a historical day for marathon running! 」
基普喬蓋：這僅是無限可能的起點
曾說「突破極限比奧運獎牌重要」的基普喬蓋表示，「看到兩位運動員在倫敦馬拉松雙雙打破2小時大關的神奇紀錄，證明了當天賦、進步以及對人類潛能堅定不移的信念結合時，我們才正處於無限可能的起點。」
「馬拉松破2是一直以來全球跑者的夢想，而今天，你們讓夢想成真了。」基普喬蓋一語道出整個世紀的願望。他雖在2019年的「INEOS 1:59 挑戰賽」期間創下1小時59分40秒的成績，不過不計入正式紀錄。
從能量代謝到心靈攻防 肉體與意志交織的巔峰戰鬥
馬拉松不僅是雙腳的跑動，更是一場屬於運動員自己的戰鬥，據運動生理學研究，頂尖跑者要在長達42公里的路程中，精準調控能量代謝，在肝醣儲存與脂肪燃燒間取得平衡，藉此大幅延後體能崩潰的「撞牆期」。
當肉體達到崩潰邊緣，決定勝負的關鍵往往在於大腦，據張桂婕所著《馬拉松跑者跑步時內心歷程之探討》論文，跑者在疲勞極限時，需要透過「得失心」、「自我對話」、「配速與追求最佳」、「放空與享受當下」等四點分段目標設定，有效取回身體主導權，難度相當高。
堅守「人類沒有極限」信念 城市馬拉松終突破屏障
如今馬拉松2小時內完賽創下歷史，並不只代表身體的極限，更是心理層面的超越。保持著「人類沒有極限（No Human Is Limited）」信念的基普喬蓋，在貼文最後相當大氣表示，「我們向世界證明了這是可能的，而我一直以來的希望，就是看到另一位運動員能延續這份信念，並在城市馬拉松中打破這道神祕屏障。」
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索維（Sabastian Sawe）與卡加查（Yomif Kejelcha）於倫敦馬拉松雙雙跨越兩小時門檻，以1小時59分30秒、1小時59分41秒，一起在同一天寫下人類全馬破2紀錄。
「我對索維（Sabastian Sawe） 與卡加查（Yomif Kejelcha） 表達最深切的祝賀。」基普喬蓋發文恭喜兩位選手，並說「這對馬拉松運動而言是歷史性的一天！Today is a historical day for marathon running! 」
基普喬蓋：這僅是無限可能的起點
曾說「突破極限比奧運獎牌重要」的基普喬蓋表示，「看到兩位運動員在倫敦馬拉松雙雙打破2小時大關的神奇紀錄，證明了當天賦、進步以及對人類潛能堅定不移的信念結合時，我們才正處於無限可能的起點。」
「馬拉松破2是一直以來全球跑者的夢想，而今天，你們讓夢想成真了。」基普喬蓋一語道出整個世紀的願望。他雖在2019年的「INEOS 1:59 挑戰賽」期間創下1小時59分40秒的成績，不過不計入正式紀錄。
馬拉松不僅是雙腳的跑動，更是一場屬於運動員自己的戰鬥，據運動生理學研究，頂尖跑者要在長達42公里的路程中，精準調控能量代謝，在肝醣儲存與脂肪燃燒間取得平衡，藉此大幅延後體能崩潰的「撞牆期」。
當肉體達到崩潰邊緣，決定勝負的關鍵往往在於大腦，據張桂婕所著《馬拉松跑者跑步時內心歷程之探討》論文，跑者在疲勞極限時，需要透過「得失心」、「自我對話」、「配速與追求最佳」、「放空與享受當下」等四點分段目標設定，有效取回身體主導權，難度相當高。
堅守「人類沒有極限」信念 城市馬拉松終突破屏障
如今馬拉松2小時內完賽創下歷史，並不只代表身體的極限，更是心理層面的超越。保持著「人類沒有極限（No Human Is Limited）」信念的基普喬蓋，在貼文最後相當大氣表示，「我們向世界證明了這是可能的，而我一直以來的希望，就是看到另一位運動員能延續這份信念，並在城市馬拉松中打破這道神祕屏障。」