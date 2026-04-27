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台股今（27）日在台積電領銜下，盤中攻上4萬點大關，金管會措施被視為推升台積電的重要引擎。日前，金管會正式放寬台股基金與主動式ETF對單一個股的投資上限，由原先的10%一舉調升至25%。由於目前全市場僅台積電符合權重逾10%的門檻，被業界稱為「台積電條款」，預估將從市場釋放約2000億元的資金。財經專家阮慕驊指出，這項政策將改變台股基金的資產配置。台積電受惠於政策解禁，於24日金管會拍板以來，股價從2080大漲至今天盤中高點2330元，兩個交易日大漲12%。阮慕驊表示，目前國內主動式ETF與股票型基金合計規模超過1.27兆元，若將台積電部位補足至新制上限，潛在買盤極具規模。不過，投信在實務操作上仍面臨兩大考驗，除了必須先完成基金契約的修改程序外，也有加碼的成本考量。市場關注近期最熱門的主動式ETF 00981A是否會直接買滿台積電，阮慕驊認為，今年台積電已經大漲超過4成，買滿會有成本考量，且等同為市場抬轎，特別是00991A等持有台積電比重高的主動式ETF。政策上除了台積電本身直接受惠，阮慕驊指出，當基金可以押注25%的台積電，剩下75%就得更精準分配。過去投信基金為了創造超越大盤的績效，在受限於單一個股持股上限的規範下，多傾向重倉中小型股。隨著新制上路，為了在淨值表現上緊跟台積電的漲勢，剩餘的資金部位預計將轉向布局能與台積電高度連動的「中大型權值股」，特別是涵蓋記憶體、載板、PCB、散熱及高速傳輸等。