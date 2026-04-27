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洛杉磯道奇隊的二刀流球星大谷翔平，自2023年接受第二次手肘韌帶重建手術（Tommy John）後，本季正式回歸投打雙修身份。他在日前對戰舊金山巨人隊的比賽中，繳出6局5安打、7次三振且無四球、無失分的頂級表現，將開季至今的防禦率壓低至驚人的0.38。前大聯盟投手五十嵐亮太對此分析了大谷在投手端的「兩大進化」，並看好他今年有機會挑戰賽揚獎。五十嵐亮太在電視節目《Going! Sports&News》中指出，大谷今年對曲球的使用更加靈活。他能將慢速曲球（時速約120公里）用於首球搶好球數，而在決勝球時則會催出超過130公里的快速曲球。「這非常少見，」五十嵐解釋道：「當投手以速球為主時，打者傾向於跟上球速。此時慢速曲球能有效干擾節奏。而快速曲球的出手點雖然比直球稍高，但軌跡相似且下墜幅度極大，打者常誤以為是直球而揮棒落空，非常難以判斷。」除了球種進化，大谷在投球心理與節奏控制上也更上一層樓。五十嵐以大谷對陣大都會隊強打林多（Francisco Lindor）的11球對決為例。在纏鬥至兩好三壞後，大谷最終以一顆外角高處、時速99.6英哩（約160.3公里）的四縫線速球奪下三振。五十嵐指出，大谷在該次對決的前10球幾乎都採用快速投球（Quick Motion），但最後一球卻使用了介於快速投球與完整抬腿之間的「第三種節奏」。這種出其不意的投球機制變化，成功擾亂了頂尖打者的擊球時機，展現了極高水準的投球藝術。目前大谷翔平與隊友山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）都被寄予厚望，有望挑戰成為史上首位奪得賽揚獎的亞洲投手。五十嵐對此樂觀地表示：「看他現在的投球狀態，真的有那種（奪獎）感覺。如果能維持健康持續投下去，獲得賽揚獎的可能性非常高。」