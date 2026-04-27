長榮航空啟動今年第二波「人才招募計畫」！長榮航空表示，此次將招募「8項不同職類地勤人員」，共釋出數十名職缺，包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派/航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員等，大學畢業起薪4萬3千元起，報名日期自即日起至5月3日止。
長榮航空正式啟動第二波人才招募計畫，此次將招募8項不同職類地勤人員，釋出數十名職缺，包含客服人員、顧客關係與服務品質管理人員、簽派/航技人員、財務人員、個人資料管理人員、航空保安管理人員、航機工程師及職業安全衛生人員，報名日期自即日起至5月3日止。
長榮航空提到，此次招募歡迎各界人士報考，薪資議定部份，大學畢業起薪4萬3千元起，如具有專業證照或相關經驗者，則將個別議定。錄取後將依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，並預計於今年7至8月分梯次報到，未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。
長榮航空說明，除了提供員工完善的教育訓練、暢通的升遷管道及良好薪酬福利，員工並享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的員工福利。有意報考者可至長榮航空網站 http://www.evaair.com 完成線上報名。
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長榮航空提到，此次招募歡迎各界人士報考，薪資議定部份，大學畢業起薪4萬3千元起，如具有專業證照或相關經驗者，則將個別議定。錄取後將依招募職類及個人專業背景分配至桃園機場、松山機場及桃園南崁總公司等工作地點，並預計於今年7至8月分梯次報到，未來公司也將依據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。
長榮航空說明，除了提供員工完善的教育訓練、暢通的升遷管道及良好薪酬福利，員工並享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的員工福利。有意報考者可至長榮航空網站 http://www.evaair.com 完成線上報名。