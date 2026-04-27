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台股今日突破4萬點大關，再寫歷史新高，但民間的消費與投資信心卻未見同步升溫。國立中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日公布4月消費者信心指數（CCI），總指數來到62.47點，僅較3月微幅上升0.17點。數據顯示，儘管資本市場熱絡，但整體消費信心仍未脫離低檔。觀察4月的六大分項指標，呈現「四升兩降」的格局。其中上升幅度最大的是「未來半年就業機會」，達71.0點；其次為「未來半年國內經濟景氣」79.67點、「未來半年家庭經濟狀況」76.39點及「未來半年投資股票時機」23.09點。下降指標部分，以「未來半年購買耐久性財貨」跌幅最深，來到92.33點；「未來半年物價水準」則微降至32.32點，顯示民眾對物價壓力與大筆消費支出仍持高度戒心。針對股市創高與消費信心背離的現象，根據《Yahoo財經新聞》報導，中央大學台經中心執行長吳大任指出，4月CCI雖較上月微升，但若與今年 1、2 月戰事爆發前約67點的水位相比，目前落在62點區間仍屬相對低檔。對於台股不斷創高，「未來半年投資股票時機」指標依然偏低的問題，吳大任分析，許多民眾並非對股市缺乏信心，而是出於居高思危的防禦心態。多數投資人認為大盤已處於高檔，擔憂追高風險，因此傾向獲利了結或等待回檔再行進場。不過吳大任也補充，台股強勢帶動家庭財富，特別是透過ETF參與市場，投資收益的增加適度抵銷了部分的通膨壓力。吳大任提醒，除了物價持續面臨上行壓力外，目前市場呈現「K型發展」，資金集中於AI與半導體相關族群，傳統產業表現疲弱。若未來AI產業動能出現反轉、美股修正，或是台灣半導體供應鏈因政策壓力加速赴美投資導致成本攀升，都將對家庭財富與台灣長期經濟發展帶來嚴峻挑戰。