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金州勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）近日在接受《紐約客》專訪時，不僅對近年籃球界討論的「四分球」構想嗤之以鼻，更反其道而行地拋出一個足以震動籃壇的觀點：他建議聯盟可考慮取消現行的「三分線」，來讓比賽更具創造力。這項提議若成真，無疑將徹底改變勇士核心球星柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）引領的現代籃球風格，引發外界高度熱議。身為現代三分球革命的先驅，科爾對於現今過度依賴數據分析的球風感到憂心。他指出，當前的數據革命讓比賽陷入一種奇怪的侷限：「我們都知道最高效的投籃位置是上籃和底角三分，因為底角三分距離只有22英呎，而弧頂三分卻要23.9英呎。這導致中間出現了一大片『無人區』。」科爾認為，在現有的規則邏輯下，如果球員在弧頂投一個22英呎的球，會被視為一次「糟糕的投籃」。他質疑這種高度優化的球風是否已經過頭，進而壓縮了球員在場上的創造力。「我一直在想——雖然我不知道這是否可行——如果我們取消三分線會怎麼樣？」科爾強調，籃球比賽的設計初衷是為了創造「最佳投籃機會」，這也是早期籃球強調將球傳給內線長人的原因。他認為，三分線自1979年加入以來雖讓比賽更精彩，但如果它限制了豐富的解決方案，就該反思其必要性。諷刺的是，科爾執教下的勇士王朝正是靠著歷史級的三分投射能力締造了4座總冠軍，若真的廢除三分線，等同於科爾親手廢掉子弟兵柯瑞的最強武功；但科爾表示，他追求的是能為比賽創造更多創造性解決方案的環境。這番評論是科爾在探討與勇士隊續約問題及未來執教方向時所提出的。隨著勇士王朝核心年歲增長，科爾顯然正在重新審視這項運動的本質。雖然聯盟目前不太可能採納取消三分線的建議，但科爾的這番話已成功在2026年季後賽期間，為籃球技戰術的未來投下了一枚深水炸彈。