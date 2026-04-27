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近日有一名自稱醫護背景的網友在社群平台Threads發文爆料，暗指前台北市長柯文哲曾於深夜前往新光醫院，要求現場醫護人員說明病患狀況，甚至坐到電腦前直接查閱病歷內容，引發外界質疑在對醫護施壓。對此，曾為腎臟科醫師的前立委沈富雄認為，此類情況關鍵仍在於當事人的現場應對方式，是否讓醫師與護理人員產生不悅。沈富雄25日在政論節目《TVBS戰情室》中提到，事件發生在深夜時段，通常是沒有醫師在場的，多半僅有護士與護佐，連護理師人力也相對有限。他推測，發文者應是當時在場的護理人員之一，而會選擇公開發聲，可能是認為柯文哲的舉動有點過份。雖然他本人未親臨現場，但對柯P的行事風格仍有所了解。沈富雄進一步表示，自己與柯文哲的作風不同，他提到，當進入醫療現場時，若被認出身份，通常會以禮相待，甚至有人爭相搶著說明情況。沈富雄強調，重點仍在於柯文哲在現場的態度，是否讓醫護人員感到不舒服，畢竟這種情況很容易產生反感。主持人錢怡君追問，所以如果他是病患家屬，說要來幫家人看履歷，這樣做是可以的嗎？沈富雄則回應，取決於現場醫護人員願不願意，他舉例說明，例如家屬提供健保卡並同意查詢相關檢查資料，在醫師說明不足的情況下，可透過診所設備讀取卡片，完整資料便會顯示出來，前提仍是基於當事人的授權。