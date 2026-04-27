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記憶體族群仍會持續上攻，以及上週表現較弱的低軌衛星族群，也有上漲機會，此外，IC設計股也是接下來的盤面焦點。

台股今（27）日開盤氣勢如虹，早盤狂飆逾千點，正式站上4萬點關卡，收盤延續多頭氣勢，終場大漲684.23點，不過，市場看今日盤勢屬「拉積盤」，市場搶買台積電，使得台積電盤中一度強攻上「股票代號」2330元，但中小型股卻跌一片，對此，分析師表示，主力作手攻台積電拉升大盤站上4萬點，台積電功成身退，接下來將會讓出空間讓其他個股「表現」，中小股漲勢將回歸。台積電今日強漲，其他中小型股、中小族群卻慘跌，尤其以CPO族群表現最為弱勢，多檔個股亮燈跌停，穩懋、全新、聯亞、波若威等，股價均在盤中打入跌停板，與台積電形成鮮明對比。對此，啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，從主力作手的投資策略方式來看，如果今天要衝大盤關卡，拉中小型股票「標的物太多」，因此，只要主攻台積電就好，而由於拉抬台積電，台積電連兩日盤中都大漲100元，也就把整體大盤帶起來，然而，也因台積電一漲，佔權值較重，也使得其他中小型股勢必被擠壓，這也就是所謂的「蹺蹺板」效應。「也就是說，這個主力作手他第一個發動點，就是先讓加權攻上去四萬，把那一些有疑慮的聲音先打掉。」郭憲政說，主力作手以此來穩定軍心，告訴市場「4萬點是一定會來。」也因此讓中小型股票比較慘，也就形成台積電「一個人的武林」格局。不過，他認為，台積電衝4萬點大關也功成身退，接下來，台積電可能會盤跌，或股價「原地不動」，台積電將會讓出指數空間，讓其他股票再漲，也能維持大盤在4萬點，或是3萬8、3萬9點數附近，因此，接下來其他中小股會有表現空間。郭憲政分析，明日台積電可能小跌或維持不動，其他股票有望上漲，其中，不過，郭憲政也提醒，由於台積電衝關任務達成，功成身退，必須謹慎留意台積電走勢，可能不會再度大漲，他強調，台積電若再大漲，「這個盤就完全走掉，就不對了。」必須讓其他主小股表現，盤面結構才健康，也就是大家都有在做輪動，他也預估，加權指數仍有上升空間，「看到4萬5都有可能。」