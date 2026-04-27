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粿粿17分鐘影片公開婚變始末 5聲明一次看

▲粿粿（如圖）去年上傳17分鐘影片還原婚變始末。（圖／翻攝自粿粿IG＠meigo.c）

王子道歉：超過朋友界線 公司宣布無限期停工

不倫風波延燒半年 粿粿、王子認賠百萬

▲庭訊過程中，范姜的律師透露粿粿私下竟以「殿下」稱呼王子（如圖），並且握有兩人「擁吻親密照」作為證據。（圖／翻攝自臉書@王子 邱勝翊）

「粿王案」明宣判 被告律師請求別公開判決書

范姜彥豐甩婚變陰霾 代言、戲約找上門

▲范姜彥豐（如圖）遭到粿粿背叛後，努力恢復正常生活，不僅接下新代言，還拍了戲劇、第一次嘗試參與廣播劇，事業更上一層樓。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

王子偷吃粿粿下場慘 工作歸0又捲閃兵風波

粿粿、王子不離不棄 合體參加團拜被拍

藝人王子（邱勝翊）去年10月底遭控介入粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻，事後粿粿在IG上傳17分鐘長片，公開說明婚變始末，坦承婚內與王子發生了踰矩行為，但否認婚姻破裂是因第三者介入；而王子因醜聞重挫演藝事業全面停工，日前又爆出逃兵爭議，形象一落千丈。日前「粿王」不倫案開庭審理，僅范姜彥豐親自到場，粿粿、王子由委任律師代表出庭說明，並同意賠償100萬，但請求「判決不公開」，遭范姜彥豐拒絕，法官聽取雙方陳述後，全案預計於明日（28日）下午宣判。粿粿在影片約13分33秒處，公開承認在與范姜彥豐談離婚期間，與王子（邱勝翊）發生了踰矩行為，並對此道歉，但否認兩人曾同住或動用資源操控媒體。婚內出軌時間點為母親節後。粿粿在影片約6分14秒處，談到婚姻破裂的主因不是第三者，而是長期累積的生活小事、金錢觀和育兒觀差異，導致她心力交瘁，最終首次主動提出離婚。影片49秒處，粿粿指出，離婚協商過程一直圍繞著金錢。范姜曾於 7 月 7 日提出要她支付 1600 萬「買離婚順序」，隔天便簽字，但她當時拒絕。對方後續還提出打折方案，從1600萬降為1200萬，其中400萬做為照顧家人。影片7分45秒處，粿粿透露婚姻中家用的六到八成由她負擔，包含生產、坐月子費用都是她自己出，甚至曾借錢給范姜投資，且投資本金由她出，利潤由范姜拿走。影片4分42秒處，粿粿強調工作室帳目完全透明，連37元都有記帳，屬於范姜彥豐的錢，她一毛錢都沒有動過。王子發聲明強調：「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」他在文中解釋會跟粿粿越走越近，是因為女方協議離婚的過程中，自己從單純傾聽者漸漸過度關心，「超過了朋友間應有的界線。」然而，道歉文卻不被網友接受，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布他將無限期停工反省。傳出粿粿為「護愛」和范姜彥豐達成離婚協議，會支付她負擔得起的百萬贍養費，條件是對方不可以再繼續攻擊王子。去年平安夜粿粿和范姜彥豐被目擊低調現身家事法庭，但雙方未受訪就離開。「粿王」風波延燒半年，本月14日士林地方法院開庭審理此案，范姜彥豐在律師陪同下親自到場應訊；反觀粿粿與王子則未現身，由委任律師代表出庭說明。庭訊過程中，范姜的律師透露粿粿私下竟以「殿下」稱呼王子，並且握有兩人「擁吻親密照」作為證據，顯示雙方關係已嚴重破壞家庭，也因此向兩人求償100萬元。對此，粿粿、王子方當庭表態願意全額賠償，表示雖然對部分證據仍抱持不同意見，但放棄進一步爭辯，避免浪費司法資源，同時也對引發的社會風波表達歉意。然而，被告律師同時向法院請求「不公開判決書」，不希望私生活細節遭過度揭露，士林地院法官在聽取雙方意見後，對於是否製作判決書及形式將審慎裁量。本案也已辯論終結，預計將於4月28日下午正式宣判。而事件演變至今，3人現況也受到關注，范姜彥豐遭到粿粿背叛後，努力恢復正常生活，不僅接下新代言，還拍了戲劇、第一次嘗試參與廣播劇，事業更上一層樓，而范姜彥豐在今年元旦也吐露心聲，表示更加看清了人性與現實，雖然有時還是會突然很emo，不過餘生很可貴，未來將留給愛的人。而粿粿在爆出婚外情後，從啦啦隊女神變成偷吃人妻，過往業配代言、通告滿滿的她，一夕間收入全沒了，整個人消失在演藝圈。至於王子更是三人中最慘的，原本手上有節目主持、代言、商演，收入非常不錯，去年還風光奪下金鐘獎，如今不僅捲入不倫戀，又涉及逃兵風波，遭檢警拘提到案隨後檢方諭令 50 萬元交保。值得一提的是，粿粿與王子之間的感情，原以為會因官司、輿論壓力而結束，沒想到兩人反倒對彼此不離不棄，大年初六被目擊於現身桃園大溪廣澤宮參加開工團拜，據悉王子和粿粿都是該宮的信徒，借此機會向文昌帝君擲筊，粿粿在擲筊中成功獲得「乖乖」。對此身為宮主的歌手賴銘偉，受訪時表示當時為正常參拜活動，強調對信眾一視同仁，並未過問私人情事。