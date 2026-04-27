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▲失聯移工逃跑路線。（圖／海山分局提供）

新北市板橋區今（27）日上午，警方巡邏時發現一名男子形跡可疑，正要上前盤查，對方卻疑似因心虛，竟慌不擇路，當場翻牆闖入新北市議會範圍內逃逸，還一路往藝文中心停車場方向狂奔，因涉及議會範圍引發關注。警方隨即展開追查，歷經數小時鎖定行蹤，最終順利將人查獲，身分也曝光為越南籍失聯移工。警方表示，案發時間為上午11時30分許，海山分局文聖派出所員警在板橋區文化路二段巷口執行巡邏勤務時，發現該名男子行跡異常，準備上前盤查，不料男子見狀隨即翻牆進入新北市議會內部，並往藝文中心停車場方向逃逸。整起過程雖未造成任何人員傷亡或財物損失，但因地點敏感，警方立即擴大調閱周邊監視器影像追查。經警方調閱監視器並鎖定逃逸動線後，於當日下午3時許，在莊敬路一帶成功查獲該名男子。經查證，其身分為越南籍失聯移工。警方指出，後續已依違反《入出國及移民法》規定，將人移送新北市專勤隊處理，全案依法偵辦中。