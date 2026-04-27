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台中烏日溫水游泳池停業長達826天，至今復營運遙遙無期，市議員曾威質詢時強烈不滿。曾威指出，該場館自2016年啟用至今僅 8 年，卻因設備維護不力長期「掛蛋」，嚴重剝奪地方居民運動權益，要求市府相關單位必須在3個月內提出具體的改善與重啟報告。曾威指出，烏日溫水游泳池目前面臨地層下陷、泳池深度及消防設備不符規範等三大核心問題。然而，市府始終未正視問題癥結，僅試圖將硬體修繕責任轉嫁給民間招商廠商，導致廠商接手意願低落。曾威強調，「市政府不能再推諉卸責！」自上任後持續追蹤此案，卻未見明確進展。他要求市府必須負起修繕主責，而非將「燙手山芋」丟給民間，並嚴令相關單位於3個月內拿出具體時程表，還給烏日鄉親一座安全、完善的運動場館。