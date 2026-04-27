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美國與伊朗戰爭談判取消，中東衝突自2月底以來，已擾亂關鍵原料的供應，路透引述業界消息人士與企業高層表示，這一狀況推高幾乎所有電子設備所使用的印刷電路板（PCB）價格，這些設備從智慧型手機、電腦到人工智慧（AI）伺服器皆涵蓋在內。根據路透報導，戰爭干擾對電子製造商而言是新的打擊，因為他們已在應對記憶體晶片成本飆升的壓力，同時也凸顯伊朗戰爭影響範圍持續擴大，該戰爭已對供應鏈、塑膠以及石油供應造成嚴重破壞。伊朗在四月初襲擊了沙烏地阿拉伯位於朱拜勒（Jubail）的石化工業綜合設施，迫使高純度聚苯醚（PPE）樹脂的生產被迫停擺，而這是用於製造PCB電路基板的關鍵基礎材料。報導引述消息人士說法指出，全球約70%的高純度PPE供應由沙烏地基礎工業公司（SABIC）負責，該公司在波斯灣沿岸的朱拜勒營運，至今仍無法恢復產能，導致該材料在全球供應嚴重緊縮。此外，戰爭也嚴重干擾了進出波斯灣的航運。由於AI伺服器需求持續增加，自去年年底以來，PCB價格便開始上升。三位業界消息人士提到，自三月起，隨著製造商急於確保原材料供應並減輕成本暴漲的影響，需求加速攀升。高盛（Goldman Sachs）分析師在近期報告中指出，僅四月份，PCB價格就較三月份大漲最多達40%。他們補充，雲端服務供應商願意接受進一步漲價，因為預期未來數年需求將持續超過供給。根據市場研究公司Prismark的最新報告，全球PCB產業規模預計將在2026年成長12.5%，達到958億美元。南韓PCB製造商大德電子（Daeduck Electronics）一位高階主管透露，該公司客戶包括三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）及超微（AMD），目前已開始與客戶討論調漲價格。他目前的工作重心已從與客戶會面轉向與供應商接洽，因為環氧樹脂等化學材料的交貨等待時間，已從過去的三週延長至15週。同時，PCB價格大幅上升也與其他關鍵材料短缺有關，包括玻璃纖維與銅箔。今年以來，銅箔價格已上漲最多達30%，且漲勢在三月進一步加速。中國大型PCB供應商勝宏科技（Victory Giant Technology）表示，在PCB製造的原材料成本中，銅約占60%。該公司是輝達（Nvidia）的主要PCB供應商之一，並在本月稍早警告，中東衝突可能推升包括樹脂與銅在內的關鍵材料價格。