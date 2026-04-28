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▲若這樁交易達成，史庫柏將與大谷翔平（Shohei Ohtani）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）等人組成史上最強的先發輪值。（圖／美聯社／達志影像）

為了鞏固「道奇王朝」並邁向世界大賽三連霸，美媒建議洛杉磯道奇隊可以進行一樁震撼大聯盟的超大型交易。根據美媒《Fantasy Sports》記者萊恩·席伊（Ryan Shea）建議，道奇隊可送出多名頂級農場新秀，藉此換回底特律老虎隊的賽揚等級左投史庫柏（Tarik Skubal）。這項被形容為「孤注一擲」的賭博式交易，引發外界對道奇未來戰力的熱烈討論。根據報導披露的交易草案，道奇若要獲得史庫柏，可能必須一次犧牲外野手德保拉（Josue De Paula）、內野手莫拉萊斯（Emil Morales）、投手萊恩（River Ryan）以及外野手霍普（Zayir Hope）。這4名球員皆是道奇農場中極具潛力的明日之星，將他們全數送走無疑是押上球隊未來的豪賭。對老虎隊而言，隨著史庫柏進入自由球員（FA）市場的期限逼近，若無法確保長期續約，趁其交易價值最高時換回大量潛力股，比起最後空手而歸更具戰略價值。若這樁交易達成，史庫柏將與大谷翔平、山本由伸等人組成目前聯盟最強的先發輪值。記者席伊分析指出：「對道奇來說，這是犧牲年輕球員來換取即戰力，是一場全下（All-in）的賭博。為了最大化三連霸的可能性，他們選擇用未來的潛力換取大聯盟最頂尖的實力。」這場「道奇賭博」背後隱藏著巨大風險。若這群新秀未來在老虎隊成長為明星球員，而史庫柏未能如預期帶領道奇奪冠或遭遇傷病，這樁交易恐成為道奇歷史上的痛。然而，面對三連霸的誘惑，美媒認為道奇高層應該展現出不惜代價、只爭現在的霸氣。