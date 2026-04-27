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台中市廚餘去化問題引爆議會火藥味！今(27)日市議員張瀞分、張廖乃綸在質詢中強烈譴責環保局配套措施「慢半拍」，不僅導致垃圾車大排長龍，更出現垃圾車偷倒廚餘水的環境醜聞。面對議員質疑，環保局長吳盛忠竟以「民國70幾年就當局長」的資歷自我辯護，遭議員怒批態度傲慢、嚴重不適任。議員張瀞分痛批，中央禁養豬政策箭在弦上，環保局卻始終只有「規劃中」的官樣文章。日前台中市竟發生環保局垃圾車在路邊私倒廚餘水，嚴重危害環境衛生；年初豐原也出現非法亂倒廚餘事件。張瀞分直指，文山及后里焚化廠早已超齡、老舊，廚餘問題若不解決，直接進爐燃燒將縮短焚化爐壽命，屆時台中恐面臨垃圾滅頂危機。針對焚化廠外垃圾車大排長龍的亂象，環保局長吳盛忠回應多次強調這在全台灣「難免會發生」，並要求議員與大眾要「理性看待」。吳盛忠更語出驚人，提及自己從民國70幾年就擔任局長、經驗老到。此番言論隨即遭到議員強力回擊，認為局長不思解決之道，反倒倚老賣老、推諉卸責，其應詢態度令人「無法接受」。議員張廖乃綸也同步質疑，環保局口中所謂的「多元處理管道」如黑水虻、高效堆肥、外埔綠能二期等，絕大多數都還在「分期實施」或「試辦」階段，根本無法解決現有的燃眉之急。張廖乃綸直言，市府若再不拿出具體數據與流向報告，單憑局長保證「年底全國第一」的口號，根本無法平息日益高漲的民怨。副市長鄭照新補充，台中市每日產生生廚餘約71.4公噸、熟廚餘約277公噸，總計約350公噸。目前多元處理硬體建設無虞，僅處理費仍在精算。吳盛忠隨後保證，目前廚餘已透過外埔綠能園區發電、養豬去化及脫水焚化等管道處置，有信心在年底達成全台最優處理成效。