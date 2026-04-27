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2026湯優盃近日在丹麥舉行，湯姆斯盃（Thomas Cup）台灣男團今（27）日小組賽對決南韓，周天成繼續扮演開路先鋒角色直落二收下第一點，王齊麟、邱相榤的男雙組合對上南韓男雙好手真龍、徐承宰，雙方戰到第三局「麟榤配」以開局8：0優勢，一路壓制對手，奪第二點勝利。第三場比賽由戚又仁對決崔智勳，若取下勝利將為台灣拿下八強門票。湯姆斯暨湯優盃今天於丹麥進行小組賽第二輪賽事，周天成再度率先出戰，對上韓國隊俞泰彬。周天成今天對場地掌握度比俞泰彬更好，以多顆打向後場的底線球得分，也讓對手多次預判錯誤，以21：18取得第一局勝利。周天成在第二局一開始陷入失分潮，以0：5開局，在9：4時連追分，最後反超對手先取得11分進入技術暫停。小天整場比賽表現相當沉著穩定，除了二局開局的亂流外，其他幾乎都沒讓對手有追分空間，最終以21：16直落二贏得第一點。第二場比賽同樣由世界排名14的王齊麟、邱相榤男雙組合，對決韓國男雙組合真龍、徐承宰，兩人不僅是韓國隊較為穩定的組合，其中徐承宰與金元昊的組合更是世界排名第一。「麟榤配」第一局就展現優秀的網前優勢，以強勁扣球得分。兩隊一路交鋒，「麟榤配」在15：13領先時掌握局勢連拿4分，最終以21：16收下首局。第二局中台灣男雙沒有取得超前機會，以15：21失掉第二局。不過在第三局一開始，「麟榤配」狀態再次回穩，以8：0開局，打到11：2進入技術暫停。真龍與徐承宰一直處於遭壓制的狀況，雖在後面慢慢追分，台灣男雙也出現失誤，不過韓國追分速度依然不敵「麟榤配」，以21：11的大比分，為台灣拿下第二點。接下來比賽將由戚又仁對決崔智勳，李哲輝與楊博軒對上趙松炫和金元昊，李佳豪則出戰趙賢祐。若台灣提前取得第三點勝利，將確定進入八強戰。