我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市板橋區永豐街一處公寓今（27日）下午因鄰居連日聞到濃烈異味，加上多日未見4樓住戶出入，緊急報警處理。警方會同里長與鎖匠破門進入後，赫然發現一名50多歲男子倒臥房內，遺體已明顯發黑腐爛；更令人震驚的是，其年邁母親疑因失智症狀，竟在客廳獨坐，對兒子死亡渾然不知，伴屍多日。警方指出，下午約2時接獲報案，指公寓梯間飄出強烈腐臭味，經了解該戶為母子同住，但已多日未見人影，敲門也無人回應。員警到場後不敢大意，隨即會同里長並請鎖匠協助開門。門一打開，屋內立即飄出濃厚屍臭味，情況明顯異常。進入屋內後，警方在房間內發現該名男子倒臥地面，遺體已呈高度腐敗狀態，初步研判死亡時間已經過數日。令人心酸的是，與死者同住的母親當時仍坐在客廳，神情木然，疑因患有失智症，對兒子過世毫無察覺。救護人員到場後確認男子已明顯死亡，未送醫處理；而母親則因身體虛弱，由救護車送往醫院檢查與安置。警方鑑識人員初步勘驗，現場未見打鬥痕跡，遺體亦無明顯外傷或血跡，初判無外力介入，詳細死因仍待進一步調查釐清。