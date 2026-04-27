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台中市北屯區27日下午，一名女子因不明原因自太原路與旱溪東路口，旱溪太原二號橋上墜落，重摔約6公尺深溪床，當場明顯死亡，畫面驚悚，嚇壞路過民眾。警方與消防人員趕抵現場後確認女子已無生命跡象，未送醫，確切身分及墜落原因仍待進一步釐清。消防局表示，當天下午3時20分接獲報案，指稱北屯區太原路三段與旱溪東路三段交叉口有人需救護，立即派遣北屯分隊前往處理。救護人員抵達後發現女子已跌落橋下溪床，經評估傷勢已屬明顯死亡，未進行送醫處置，現場隨即交由警方接手。警方目前正調查女子身分，並將報請台中地檢署相驗，以釐清確切死因與事發經過。