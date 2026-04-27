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民進黨台北市長人選尚未正式拍板，但立委沈伯洋的呼聲持續升高，傳出黨內可能於5月下旬完成提名作業，隨著布局逐漸明朗，相關競選團隊也被指已大致成形，引發外界高度關注。對此，百萬網紅Cheap狠酸，這不就是大罷免夢幻團隊嗎？除了吳沛憶立委之外，其他人的仇恨值都很高。據悉，沈伯洋陣營的選戰架構已開始運作，由身兼政策會執行長的立委吳思瑤出任競選總幹事，負責整體戰略與調度；立委吳沛憶則擔任執行總幹事，主責地方組織與市黨部協調；政策面則交由陳培瑜與范雲規劃，透過多場會議整合政策方向，同時積極與產官學界及熟悉市政運作的前政務官交流，強化政策能量。Cheap進一步點名，吳思瑤過去擔任民進黨團幹事長期間，經常在議場攻防中表現強勢，被形容為「吵架王」；范雲則因疫情期間「3+11」決策爭議及相關發言，長期受到批評，並被質疑在女權議題上存在雙重標準；至於沈伯洋，則被形容為「台版麥卡錫主義」，認為其經常對不同立場者貼上「中共同路人」、「認知作戰」等標籤，風格強烈。Cheap批評，近年台灣社會氛圍趨於對立，民眾彼此猜疑、互不信任，甚至出現「公審」的現象。他認為，這種風氣恐讓社會更加分裂，跟文化大革命一樣，而這一切都要歸功於沈伯洋。他更調侃，未來選市長恐變成要「查祖宗八代」、檢視是否涉及所謂認知作戰，甚至形容像是在選「錦衣衛指揮使」，言論引發熱議。