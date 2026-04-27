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台灣是美食王國，其小吃和美食擄獲不少觀光客的心，不過，台灣的道地美食靈魂調味料「砂糖」，近日卻被爆出在南部地區買不到！其中，台糖二砂糖傳出缺貨、漲價，對此，台糖今（27）日澄清，市場砂糖供應量相較去年同期增加約2成，並沒有短缺問題。媒體報導，近日嘉義不少民眾反映，前往大賣場採買民生必需品時，驚覺二砂糖貨架空無一物。不僅連鎖通路供貨吃緊，部分傳統雜貨店更傳出每包零售價調漲4元。儘管如此，缺貨狀況呈現「南北兩樣情」。據調查，台南與高雄地區目前的供應尚屬穩定，顯示此次受供應鏈衝擊的範圍具有區域性特徵，嘉義成為目前最受影響的熱點。對此，台糖公司今日回應，針對「砂糖買不到」一事，截至目前為止，市場砂糖供應量相較去年同期增加約2成，沒有短缺的問題。此外，台糖稱因「缺包材」而無法供貨，台糖特別澄清，並無缺包材的情況，後續也將加速生產，以因應通路需求。台糖也強調，自2016年7月起台糖配合政府穩定物價政策，1公斤砂糖市售價格至今仍維持36元，沒有改變，台糖也會洽請經銷商持續配合凍漲。