能制止餵食流浪貓？美國密西根州阿爾皮納（Alpena）市議會近日通過一項修正案，雖未禁止居民餵養流浪貓，但規定餵養流浪貓的居民需承擔飼主責任，包括照顧該動物、支付結紮手術費用等，這項法案引發當地居民激辯。
《阿爾皮納新聞》報導，過去數月來，阿爾皮納市議會一直在研議修改條例以禁止餵養流浪貓。週一通過的最終版本並未明文禁止餵養，但規定若居民選擇餵養，則必須承擔起飼主責任，包括照顧該動物，且至少須支付其結紮手術的費用。
在此次投票中，唯一的反對票來自議員布麗奇特．霍林斯海德（Bridget Hollinshead）。會議開始時，市長辛蒂．強森（Cindy Johnson）提議將每人的發言時間從5分鐘縮短至3分鐘，並獲得議會通過。但公眾評論期間，現場情況一度混亂，許多反對修正案的民眾紛紛發言，甚至多次打斷議事程序。
參與發言的大多持反對立場，當地居民麥克斯溫（Nancy McSwain）認為，該法案最後一刻修改，從原本的餵食禁令轉變為禁止在自家院子放置戶外貓屋，「在阿爾皮納這樣冬天嚴寒且無情的地方，剝奪貓隻基本的避難場所不僅殘酷，更是極不負責任的行為。」
「東北密西根結紮回放組織」（NEMTNR）主席威特（Rebecca Witt）也批評此次修法令人極度失望，指議會在4月13日做出的修改徹底改變了條例性質，且在未經充分正式程序的情況下大幅修改法條，令人感到震驚。
但也有居民支持修正案，居民馬爾澤（Virginia Marzean）指出，鄰居餵養與安置的流浪貓經常跑到她的院子裡排泄，造成生活上的極大困擾。
市經理斯莫林斯基（Rachel Smolinski）說明，這項修訂案反映了一個更平衡且務實的做法。相較於採取廣泛的餵食禁令，新條例認可了居民照顧社區流浪貓的角色，同時也建立了合理的期望與問責制度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在此次投票中，唯一的反對票來自議員布麗奇特．霍林斯海德（Bridget Hollinshead）。會議開始時，市長辛蒂．強森（Cindy Johnson）提議將每人的發言時間從5分鐘縮短至3分鐘，並獲得議會通過。但公眾評論期間，現場情況一度混亂，許多反對修正案的民眾紛紛發言，甚至多次打斷議事程序。
參與發言的大多持反對立場，當地居民麥克斯溫（Nancy McSwain）認為，該法案最後一刻修改，從原本的餵食禁令轉變為禁止在自家院子放置戶外貓屋，「在阿爾皮納這樣冬天嚴寒且無情的地方，剝奪貓隻基本的避難場所不僅殘酷，更是極不負責任的行為。」
「東北密西根結紮回放組織」（NEMTNR）主席威特（Rebecca Witt）也批評此次修法令人極度失望，指議會在4月13日做出的修改徹底改變了條例性質，且在未經充分正式程序的情況下大幅修改法條，令人感到震驚。
但也有居民支持修正案，居民馬爾澤（Virginia Marzean）指出，鄰居餵養與安置的流浪貓經常跑到她的院子裡排泄，造成生活上的極大困擾。
市經理斯莫林斯基（Rachel Smolinski）說明，這項修訂案反映了一個更平衡且務實的做法。相較於採取廣泛的餵食禁令，新條例認可了居民照顧社區流浪貓的角色，同時也建立了合理的期望與問責制度。