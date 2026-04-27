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軍購條例重大突破，藍委徐巧芯今（27）日在協商中首度拋出8000億版本建議，但由於金額變動，國民黨團主張需經過黨團大會一致同意才能決定，因此5月6日將再第四度協商。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，立法院長韓國瑜為了軍購條例進度，曾向藍委表示 「中華民國對大陸要有互動，跟美方保持關係也很重要，所以應該要做正確的事」，意思即是他會扛下壓力處理，另外他也有透過管道向藍委表態「支持8000億軍購」。立法院長韓國瑜今三度協商軍購條例，藍委徐巧芯建議，先處理軍售，再處理商購或委製，而軍購要有附帶決議，要有發價書或美國授權後再送預算；第二、軍售整批最底大概8000億元，軍購條例以外的，要放回一般預算，這樣比較好，例如產線 ，若有需要再提出特別預算，經過溝通按照類別提出，這樣對社會大眾有比較好交代。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，國民黨團總召傅崐萁近日密集召集立院外交國防委員會立委討論軍購案，就連今天協商前一個小時，也再度召集。據透露，在歷次溝通時，徐巧芯曾代表青壯派立委表達8000億版本、馬文君則代表保守派堅持3800億+N版本、黃健賓、黃仁則沒有特別意見、牛煦庭則認為都可以，但說帖應該要先備齊，傅崐萁會中沒有明確表態，但有與會藍委認為「總召支持3800億+N」。據指出，青壯派立委在歷次會中表示「提出8000億軍購看國防部要不要」，傅崐萁點頭認可，認為如果可以談就再看看條例怎麼寫，不過軍購要求有發價書是一定堅持的。據了解，立法院長韓國瑜有透過管道，向立委表態「支持8000億軍購」，認為國民黨堅持3800億、國防部則堅持1.25兆，那「大家各退一步，找了一個中間的數字」，所以今天徐巧芯拋出8000億數字後，他才會認為軍購有進度，趕緊休息私下磋商，希望讓軍購案能盡快處理。