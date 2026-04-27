我是廣告 請繼續往下閱讀

中央選舉委員會今（27）日舉行新舊任主委交接，新任主委游盈隆剛上任便提到爭議不斷的「李貞秀案」，他直言，這絕對不會是最後一個案例，並直指現階段政府以「國籍法」處理中配參政權「實屬牽強且具高度爭議」。對此，內政部強調，李貞秀自始不具立委資格，並已正式函請立法院刪除相關資料。針對中配擔任公職的資格，內政部表示，根據「國籍法」第20條規定，任何人欲擔任我國民選公職，都必須在就職前辦理放棄外國國籍，並於就職一年內完成。內政部指出，李貞秀並未在今年2月3日期限前完成放棄程序，因此「自始不具備擔任我國立法委員的資格」，針對此案的立場始終如一，過去如李慶安、李明星等國籍爭議案，都適用同一標準，並非針對特定對象。內政部特別點出國家安全風險，強調中華人民共和國設有「國家安全法」、「國家情報法」及「反間諜法」，原中國地區人民若未依法放棄該國國籍，在法律義務上恐需配合他國情報單位要求。擔心若不嚴格執行放棄國籍之規定，將使民選公職面臨嚴重的「國家忠誠義務衝突」。內政部證實，已於4月24日正式函請中選會及立法院秘書長，要求刪除官網及全球資訊網上關於李貞秀的所有相關公告與資料，形同在行政程序上正式「除名」。