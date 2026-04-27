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英特爾上週公布第一季財報，隨著AI需求帶動CPU市場回溫，營收與獲利優於市場預期，股價單日大漲24%。外媒Tom's Hardware提到，英特爾的財報利潤出現大幅度意外上升，有部分來自原本可能被報廢的或低品質的CPU，因客戶需求暢旺大量購買。根據Tom's Hardware報導，英特爾於23日公布的第一季財報明顯優於預期。營收為 136 億美元，高於市場預期的 123.6 億美元，毛利率達 41%，比公司原先預期的34.5%高上許多。公司每股盈餘（EPS）也比預期高出 3000%，這些巨大的差異讓分析師好奇究竟發生了什麼，而答案之一，似乎與「某些有缺陷的晶片」有關。報導提到，當晶片製造商生產晶圓（wafer）時，從中切割出的所有晶片品質並不完全相同。靠近晶圓邊緣切割出的裸晶（die）通常品質較低，缺陷較多，性能也低於來自晶圓中心的晶粒。如果某顆晶片未能達到高階SKU的規格，但仍可使用，英特爾不一定會將其當作廢料報廢，而是可能重新標示為較低階的產品，並以較低價格出售。它仍然是可銷售的產品，只是不是高端產品。通常情況下，一些邊緣晶粒甚至可能連降級銷售的標準都達不到。報導引述科技產業分析師Ben Bajarin的說法提到，他從英特爾投資者的有關團隊獲悉，客戶正在大量購買「原本可能被視為報廢或預期表現較低」的 CPU，為公司帶來實質收入。他提到，英特爾表示，目前 CPU 需求極為強勁，客戶幾乎什麼都買，包括那些原本可能會被當作廢料或預期表現較低的邊緣晶片。英特爾並沒有丟棄它們，而是採取降級分級處理，標示為較低規格的 SKU，然後照樣出售。報導指出，由於晶片短缺，客戶現在更願意購買這些原本可能被視為「報廢品」的晶片，因此英特爾透過銷售這些產品額外賺到錢。公司的毛利率意外提升，目前還不是因為生產出更好的晶片或削減成本，而是因為需求極其旺盛，使得原本預期商業價值不高的晶片也能以可接受的價格售出。某種程度上，這等同於發現了新的收入來源。最後，報導強調，這充分反映了目前整個產業的 CPU 需求環境，由 AI 驅動的基礎設施建設正在以前所未有的速度消耗運算能力，而供應鏈原本並未為如此快速的需求成長而設計，因而形成對伺服器處理器的極度渴求。