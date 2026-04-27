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凱基金控今（27）日召開董事會，正式拍板2025年度股利分派案，決議每股普通股配發現金股利1元，不僅較去年度的0.85元大幅成長18%，打平歷年最高的配發金額紀錄。若以今日收盤價20.5元計算，現金股息殖利率達4.9%。此外，每股乙種特別股也將配發現金股利0.355 元。凱基金2025全年稅後淨利達300億元，每股盈餘（EPS）1.74元。公司指出，若排除提列外匯價格變動準備金59億元，與歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高。本次普通股現金股息配發率來到57%，寫下近五年來新高。凱基金2026年首季營運表現更加亮眼，今年第一季稅後獲利116.9億元，每股獲利0.69元。值得注意的是，若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的股票處分利益，調整後的第一季累計獲利高達262.05億元，換算每股獲利達1.55 元，持續創下歷史同期新高，年成長率更飆破200%。公司強調，FVOCI股票處分損益雖不計入當期損益而直接反映於保留盈餘，但仍屬於可供未來分配的盈餘來源。此外，旗下凱基銀行與凱基證券兩大子公司今年首季累計稅後獲利達80.05億元，年增126%。