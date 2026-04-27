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智慧財產及商業法院今（27）日針對台積電遭竊取營業秘密案做出重大判決，涉案的前後任工程師分別遭判處2至10年不等有期徒刑。針對此項判決結果，台積電晚間發布最新聲明，強調對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為，始終秉持「零容忍」的態度，公司立場一貫是從嚴處理，且必定追究到底。台積電在晚間的聲明中進一步指出，公司堅信此次的司法判決，使得台積電最珍貴的營業秘密與技術資產得到充分保護。為了防堵類似的洩密風險，台積電強調未來將持續強化內部的各項管理與監控機制，並會在必要時刻與相關執法機構合作，以確保競爭優勢與營運穩定，從而保護公司的核心競爭力，及全體員工共同利益。台積電內鬼案是《國家安全法》針對「竊取國家核心關鍵技術」相關條文進行修法後的首宗判決首例。根據法院判決指出，涉案的台積電離職工程師陳力銘因犯下一般侵害營業秘密之意圖域外使用等5項罪名，遭判有期徒刑10年；而陳韋傑則判刑6年、吳秉駿判刑3年、戈一平判刑2年。除了涉案工程師，牽涉其中的日商東京威力科創，也遭法院判處罰金1.5億元，給予緩刑3年，其員工盧怡尹則因犯下湮滅刑事證據罪，判處有期徒刑10月、緩刑3年，並需支付公庫100萬元及參加法治教育課程。針對判決結果，東京威力科創對外澄清，強調TEL及台灣分公司絕對未有組織性地介入此案，相關的機密資訊亦無實際外流情事。全案可上訴。