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洛杉磯道奇當家球星大谷翔平今（27）日面對芝加哥小熊，睽違12場扛出本季第6轟，還是一支反方向的逆向全壘打。賽後Statcast統計數據，更能彰顯大谷翔平此轟的罕見程度，包含此轟在內，過去11年來僅有3人，能將投進內角好球帶最低的伸卡球，扛出反向全壘打的打者，也是史上第一位面對投球角度低於0度卻能開轟的打者。大谷翔平本場持續以先發第一棒、指定打擊出賽，全場3打數3安打、1保送，達成單場4度上壘紀錄，他不僅面對同為日本的今永昇太繳出2安打，更於第4打席打出睽違12場、60打席後的全壘打，為本季第6轟。這發全壘打賽後被眾多外媒譽為「超級稀有」的傑作。根據MLB數據分析系統統計，自2015年該系統啟用以來，左打者能將左投的內角低處伸卡球打出反向全壘打的案例，包含大谷在內僅有3人達成，反觀右打者多達75支，顯見左打者要從該位置打出反向全壘打的難度之高。此外，大谷翔平面對的投手是小熊牛棚特別針對左打者的低肩左側投米爾納（Hoby Milner），他的出手角度為-4度，還把伸卡球投到內角低，卻依然被大谷一棒掃出牆外，同樣是至今史上唯一一人。賽後大谷翔平也將好表現歸功於打擊站姿：「我始終認為打擊站姿最重要，要是有穩定的打擊站姿，就能繳出好的打擊成績。」開季以來，大谷翔平飽受內角球與壞球的嚴苛對付，導致站姿與揮棒節奏產生細微偏差，但這次他成功找回出棒節奏。至於在大谷翔平之前，能夠在同位置打出反向全壘打的左打者，第一位大都會當家球星索托（Juan Soto），另一位則是大谷翔平的隊友、前國聯年度MVP弗里曼（Freddie Freeman）。