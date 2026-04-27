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多倫多藍鳥隊的日本強打岡本和真（Kazuma Okamoto）在經歷了大聯盟開季的適應陣痛期後，近期終於重拾強大火力。根據美國雜誌《運動畫刊（Sports Illustrated）》報導，儘管岡本在4月上旬陷入嚴重低迷，一度讓總教練施奈德（John Schneider）感到「胃痛」，但過去1周他靠著單周3發全壘打、7分打點的猛烈表現，正式宣告逆襲開始。岡本和真帶著在日本職棒（NPB）的輝煌成就加盟藍鳥，但開季初期的表現卻不盡理想。報導指出，他在4月前4場比賽就吞下8次三振，甚至曾有過單場4K的慘澹紀錄。當時打擊率僅.229，且過度追打壞球，讓原本就因主力球員受傷而戰力吃緊的藍鳥隊，在美聯東區陷入排名墊底的低迷。藍鳥總教練施奈德坦言，看著岡本在場上掙扎、打線陷入得分荒時，「那段時間確實讓人胃痛」。當時外界也紛紛質疑，這名東洋重砲是否能適應大聯盟投手的球威與節奏。然而，岡本和真在近期的表現讓所有質疑者閉嘴。過去7天內，他展現了驚人的爆發力，在打擊率尚未大幅提升的情況下，長打率卻顯著飆升，繳出1周3轟、進帳7打點的成績單。《運動畫刊》分析，藍鳥隊目前極度需要長打火力的支援，而岡本終於開始發揮他在打線核心應有的價值。「開季怎麼開始並不重要，重要的是如何強勢收尾，」報導評價道。雖然藍鳥目前與分區首位紐約洋基隊仍有5.5場勝差，但岡本的和真復甦被視為藍鳥能否重返分區前段班的關鍵鑰匙。除了打擊回溫，岡本在三壘防區的表現也備受肯定。近期一段他在比賽中展現「跑動中傳球」抓下出局數的精彩影片也在網路上瘋傳，展現出他不僅是重砲手，更是全能的內野守備大將。隨著主力球員陸續歸隊，岡本和真若能維持這股「好猛」的長打手感，藍鳥隊將有望在競爭激烈的AL東區發起強力反攻。