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2026地方大選年底登場，藍白陣營在4月底透過電話民調決定新北市長人選。資深媒體人王淺秋今（27）日爆料，藍白整合民調明天下午公布，一旁的藍委葉元之則直言「妳內幕怎麼這麼多，我新北的我都不曉得」，他說雖然綠營希望藍白整合破局，但看到嘉義藍白整合的良好結果，也相信新北一定會有好的結果，確定之後李四川節奏應該也會更積極，公布團隊跟推出政策等。葉元之表示，日前台中市長盧秀燕陪李四川參拜慈惠宮，結束後吃小吃，覺得他人氣都非常旺，後續李四川去掃板橋的市場，之前看李四川比較少掃，但那天掃人氣都滿旺的，川伯多走到人群，未來可以多排行程。葉元之說，昨天晚上也有遇到李四川，參加一個100多桌的活動，新北市長侯友宜跟李四川一起進場，也是滿受歡迎的，所以選情是倒吃甘蔗，會越來越好，藍白合確定後也會到下一個階段。「黃國昌其實也滿認真的」，葉元之坦言，看到他弄很多影片、顧電話，藍白都講好有制度，也納入手機民調，民進黨很希望破局，還在那邊賭黃國昌會選到底，但看嘉義市的模式，新北市也不會有問題，確定之後李四川節奏應該會更積極，公布團隊、政策等就會推出來。