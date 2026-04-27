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▲張凌赫（左）和田曦薇（右）都因《逐玉》爆紅，但今日卻有報導指出張凌赫平台認可度不如田曦薇。（圖／微博＠來一碗安利）

中國藝人張凌赫與田曦薇因主演《逐玉》爆紅，成功擠進一線明星行列之中。不過今（27）日有報導指出，雖然兩人都因《逐玉》提升知名度與認可度，但張凌赫因「粉底液將軍」事件，平台認可度稍遜田曦薇，劇中妝容竟意外成為他的絆腳石。除此之外，報導也透露選角內幕，表示10個項目裡，8個都會選田曦薇。張凌赫日前因在《逐玉》妝太濃，而遭嘲是「粉底液將軍」，事件還擴大到就連中國廣電總局都發聲，強硬表示要杜絕顏值崇拜。而這似乎也影響到張凌赫在業界的平台認可度，今日《狐廠娛樂觀察》報導指出，張凌赫與田曦薇都因該劇提高知名度與認可度，「由於『粉底液將軍』事件，張凌赫平台認可度稍遜於女主角田曦薇。」短期的風險評估略微高於田曦薇。報導中還指出，田曦薇受到業界廣泛認可，「10個項目裡，有8個都會優先找田曦薇。」雖然張凌赫被說認可度不如田曦薇，但有粉絲表示張凌赫是唯一在三平台（愛奇藝、騰訊視頻、優酷）熱度全破萬的95後演員，就連在《逐玉》慶功宴上，都是坐在騰訊高層孫忠懷和王娟中間，認為這代表對他的高度認可。張凌赫在出演《逐玉》後，人氣火速暴漲，微博粉絲直接飆到1847萬，代言活動也都邀約不斷。不料在劇中的妝容，竟意外成為他的絆腳石。張凌赫在劇中飾演「武安侯」謝征，卻因臉畫太白，而被酸是「粉底液將軍」。該事件還燒到中國軍媒怒批把軍人過度柔化、偏離社會認知。除此之外，就連中國廣電總局，都召開電視劇健康審美座談會，提到行業內存在片面追求「顏值至上」的不良影響，「有的劇集出現演員妝容過度，部分服裝道具與人物性格、故事場景脫節等問題。」並提出4點要求，包含杜絕顏值崇拜、摒棄畸形審美、轉為劇本中心制、避免流量依賴。雖然沒有特別說出哪部作品，但疑似就是影射《逐玉》。