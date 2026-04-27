泰國政府近期不斷商討縮減免簽優惠措施，最新計畫將免簽政策恢復為原先的57個符合資格的國家與地區，取代2024年擴大至93個國家、可停留60天的免簽優惠，宣稱這是為了加強旅客審查，並增加觀光品質的策略。
根據Khaosod報導，泰國觀光與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，該部正提議取消前任政府於2024年7月推出的60天免簽政策，並恢復至更早期的制度架構。
根據提案，泰國將恢復原本的57個國家與地區免簽名單。未來若要新增國家，將依其是否符合免簽條件以及旅客習慣逐案審查決定。
蘇拉薩克指出，此次政策調整目的在提升入境審查效率，並解決部分長期停留旅客利用觀光名義從事非觀光活動的問題。
他表示，修訂免簽措施也是泰國觀光產業整體重整的重要一環，未來將以高價值與永續觀光為重點，而非單純追求旅客數量，同時強調安全、信心與永續發展。
蘇拉薩克表示，該提案已與外交部協調，預計很快將提交內閣審議批准。他引用觀光警察的數據宣稱，這項政策檢討源於60天免簽措施上路後，與外國旅客相關問題增加的憂慮，且大多數外國觀光客在泰國的停留時間本來就少於30天，而需要長期停留的人士，仍可透過現有的簽證類別申請，例如商務簽證、教育簽證或長期居留方案。
不過，另一泰媒曼谷郵報則發表社論抨擊，泰國政府的縮短免簽的三大論點：制度濫用、非法工作以及希望吸引「更高品質」遊客，這些擔憂與停留時間長短並無太大關係，而是源自於政府自身執法不力和政策設計缺陷。
社論批評，在延長停留期限以幫助重振受新冠疫情重創的旅遊業不到兩年後，當局現在又以品質、控制和安全的名義取消了這項措施。新的簽證政策只給政府帶來一種虛假的安全感，而真正的問題，執法不力、移民數據混亂和制度腐敗卻無法解決。
社論點出，頻繁改變的入境規定，為真正數位游牧工作者和旅客、旅遊業者、以及房地產投資人帶來不確定性，可能衝擊市場信心。
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根據提案，泰國將恢復原本的57個國家與地區免簽名單。未來若要新增國家，將依其是否符合免簽條件以及旅客習慣逐案審查決定。
蘇拉薩克指出，此次政策調整目的在提升入境審查效率，並解決部分長期停留旅客利用觀光名義從事非觀光活動的問題。
他表示，修訂免簽措施也是泰國觀光產業整體重整的重要一環，未來將以高價值與永續觀光為重點，而非單純追求旅客數量，同時強調安全、信心與永續發展。
蘇拉薩克表示，該提案已與外交部協調，預計很快將提交內閣審議批准。他引用觀光警察的數據宣稱，這項政策檢討源於60天免簽措施上路後，與外國旅客相關問題增加的憂慮，且大多數外國觀光客在泰國的停留時間本來就少於30天，而需要長期停留的人士，仍可透過現有的簽證類別申請，例如商務簽證、教育簽證或長期居留方案。
不過，另一泰媒曼谷郵報則發表社論抨擊，泰國政府的縮短免簽的三大論點：制度濫用、非法工作以及希望吸引「更高品質」遊客，這些擔憂與停留時間長短並無太大關係，而是源自於政府自身執法不力和政策設計缺陷。
社論批評，在延長停留期限以幫助重振受新冠疫情重創的旅遊業不到兩年後，當局現在又以品質、控制和安全的名義取消了這項措施。新的簽證政策只給政府帶來一種虛假的安全感，而真正的問題，執法不力、移民數據混亂和制度腐敗卻無法解決。
社論點出，頻繁改變的入境規定，為真正數位游牧工作者和旅客、旅遊業者、以及房地產投資人帶來不確定性，可能衝擊市場信心。