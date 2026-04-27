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台股今（27）日出現重大違約交割，根據櫃買中心最新公布資訊，網通大廠穩懋與台股股王信驊，單日兩檔個股合計違約總金額高達1.29億元，引發市場高度關注。根據公告資料，穩懋共遭到新光桃園、國泰敦南、群益永和、永豐羅東及永豐天母等5家券商通報，違約總金額達9669萬6250元；信驊則由玉山景美通報違約，金額3283萬5000元。加上今日兩則重大違規，櫃買市場今年已經有6起違約交割，若加計上市市場，總共有7起。且細查櫃買違約資訊，6筆裡面除了1月15日環宇-KY違約，其他5筆都出現在4月，分別為光通訊股聯亞4月14日由華南永昌通報，4月21日PCB股金居由群益西松通報，翌日4月22日同樣為金居由聯邦忠孝通報，接著為27日穩懋與信驊2筆。上市櫃今年以來違約交割最大額為4月21日金居，總金額超過1.1億元。違約交割最常見的原因在於「帳戶餘額不足」。依據台股現行制度，投資人必須在成交日後的第二個營業日（T+2）上午10點前，確保交割帳戶內資金充裕。一旦違約交割，券商除可依法收取最高成交金額7％的違約金，更將在聯徵中心留下嚴重的信用不良紀錄，未來申辦房貸、車貸、信貸，甚至是申辦信用卡都將面臨困難。