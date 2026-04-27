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洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平今年以二刀流迎接開季，投手端至今出賽4場、累積24局僅失掉1分自責分，防禦率低到僅有0.38，讓他進入國聯賽揚獎討論中，前日本名將、現任知名球評五十嵐亮太就在節目上解析投手大谷翔平今年「防禦率0.38」的背後真相，提到他變化球控制力與投球節奏變化。大谷翔平自首戰對守護者先發主投6局6K無失分，為新球季打響第一炮，下一場交手藍鳥同樣是6局無自責分，直到第3場面對大都會才丟掉本季第1分，但該場也狂飆10次三振，最近一次先發則面對巨人，再度繳出6局無失分內容，還飆出投滿6局比賽中最快球速。大谷翔平目前主投24局僅失1分自責分，防禦率低到只有0.38，一度暫居國聯防禦率王寶座，另添2勝在手。五十嵐亮太透露，大谷翔平今年成績進化關鍵在於變化球控制力，且曲球擁有兩種不同速差，淺球速是更慢的120公里曲球，中間穿插160公里火球，最後再用130公里左右、墜落幅度更快的曲球取得揮空三振。「當配球策略以速球為核心時，打者一定會抓速球來打，這時候第一顆投變化球來搶好球非常有效。」五十嵐亮太分析道，「曲球雖然出手點比較高，但軌跡更大，讓打者很難判斷，最後導致揮空。」此外，大谷翔平本身投球節奏也會因應戰局做出改變，包含抬腿、出手時機等甚至在同一打席調整2次，以打者視角來說，很難抓準大谷的出手時機與節奏。至於大谷翔平能否挑戰生涯首座賽揚獎，五十嵐亮太認為真的有機會，「以他現在的投球內容確實有機會得獎，只要維持如今狀態，我認為獲獎機率蠻大的。」