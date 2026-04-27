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洛杉磯道奇豪組史上最強野手陣容挑戰3連霸，休賽季4年2.4億美元（約台幣75.8億）鉅約簽下的明星外野手塔克（Kyle Tucker），開季至今表現卻明顯不如預期，引發球迷討論，根據美國媒體《Total Pro Sports》報導，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，塔克目前不是技術層面問題，最需要的反而是站上打擊區時心態徹底放鬆。塔克2026年初以4年2.4億美元（約台幣75.8億）合約加盟道奇，平均年薪高達6000萬美元，僅次於隊友大谷翔平，但開季至今他出賽26場，打擊率2成35、3支全壘打與13分打點，由於打擊手感不佳，教練團自24日起，將其從原本固定的第2棒調整至第4棒，試圖透過更換打序，幫助他走出低潮。關於外界質疑塔克是因為簽下高薪合約感到壓力，造成表現失常，羅伯斯不這麼認為，下滑的主因是太求於表現，「我覺得他現在有點勉強自己，雖然不想歸咎於壓力，但他確實正深陷泥淖，他得在打擊區更放鬆才行。」「我確信他終究會脫穎而出，重新展現多年來穩定的上壘與長打能力。」儘管目前陷入空前低潮，羅伯斯仍對塔克充滿信心，除了調整打序外，教練團也致力於在心理層面給予引導，希望這名2026年道奇第2高薪的超級外野手，能早日找回在太空人、小熊時的頂尖火力。