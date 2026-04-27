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美股主要指數周一（27日）早盤小跌，科技股終止上週五迅猛的漲勢，費城半導體指數早盤重挫逾2%。記憶體族群則持續勁揚，美光股價早盤上揚5%。美股四大指數27日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數小跌4點、那斯達克指數下跌135點或0.54%、標普500指數小跌15點、費城半導體指數重挫241點或2.29%。個股部分，台積電ADR小漲1%、輝達小漲1%、AMD重挫5%、英特爾上漲2%；記憶體族群持續勁揚，美光飆漲5%、SanDisk上漲3%；另一方面，邁威爾重挫6%，CPO族群包含Coherent、Lumentum都下跌約5%。美國和伊朗的僵局持續，油價走高。西德州中質原油期貨價格上漲2%，至每桶96美元以上；國際基準布蘭特原油 期貨價格也上漲2%，至每桶107美元以上。本周美股將迎來科技巨頭財報週，根據路透報導，Pepperstone高級研究策略師布朗(Michael Brown)表示：「接下來的一周將會非常忙碌。我們不僅不可避免地會看到新一輪鋪天蓋地的地緣政治新聞，G10集團還將做出五項政策決定，七大科技巨頭中的五家也將發布財報，而且我認為按市值計算，標普500指數成分股中約有45%的公司將在公佈本週業績。」報導指，股票投資者試圖忽略石油危機的影響，重新關注科技業和人工智慧趨勢，有些人認為人工智慧的發展勢不可擋。英特爾上週對第二季營收的預測超出華爾街預期，引發了最新一輪的買盤，推動台灣和韓國股市的總市值上漲。