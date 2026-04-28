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免費長期占用掰掰！新北市精華地段機車格收費範圍擴大

▲每到上班時間，從新北市總會有大量機車湧入台北，也有一部分上班族是將車騎到新北市的車站停放之後，再搭車進台北。（示意圖／翻攝自國家地理網站）

新北市5/4路邊新增機車格收費路段如下：

▲新北市路邊機車收費價目與優惠表。（圖／新北市政府交通局）

新北市是台灣機車數量最多的縣市，有超過218萬輛登記在冊，每到上班時間，市區或各捷運站的停車格總是一位難求。但近期新北市就宣布，等3個行政區車站附近地段的數百格免費停車位，將從5月4日開始改為收費制，同時清除廢棄占用車輛，這將讓通勤族更加好找車位！新北市政府交通局表示，為了紓解機車族轉乘大眾運輸停車需求，並整頓廢棄車輛久停占用情形，新北市交通局宣布，自5月4日起，將機場捷運泰山貴和站、捷運景安站，以及汐科火車站周邊路段共計659格路邊機車格納入收費管理。交通局指出，5月4日起將新增機場捷運泰山貴和站、捷運景安站及汐科火車站周邊路段的機車格納入收費管理，收費時段為週一至週五9時至17時，採按日計次收費，一次20元，隔日另計。交通局停車營運科科長王昶閔補充，為紓解廣大機車族的停車需求，交通局自113年8月起，已陸續將全市27處大眾運輸場站、商圈及觀光景點等周邊路段的機車格採收費管理，不只有效提升停車格周轉，減少車輛久停占用行為，更明顯改善停車秩序。