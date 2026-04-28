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▲如果金塊決定維持與約基奇的合作，但需要大幅重整陣容，那麼二當家穆雷與主力前鋒戈登將首當其衝成為籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

▲如果要達成真正的改變，交易掉最受歡迎的球員如穆雷或戈登，可能是球團唯一的選擇。（圖／美聯社／達志影像）

僅僅在1周前，丹佛金塊隊還被視為奪冠大熱門，但如今他們卻在季後賽首輪以1：3落後給明尼蘇達灰狼隊，陷入淘汰邊緣。隨著出局壓力倍增，關於這支2023年冠軍之師是否會「原地解散」的討論已浮上檯面。根據金塊隊資深隨隊記者的最新爆料，如果金塊在第五戰（G5）崩盤，除了MVP約基奇（Nikola Jokić）之外，明星後衛穆雷（Jamal Murray）、主力前鋒戈登（Aaron Gordon）在內的所有核心成員，都有可能被擺上交易檯。擁有超過10年資歷的金塊隨隊記者、Podcast節目「Locked on Nuggets」主持人摩爾（Matt Moore）指出，如果金塊本季止步首輪，球團面臨的首要問題將是：「約基奇還願意續約嗎？」31歲的約基奇目前正處於5年超級頂薪合約的第3年，合約將在2026-27賽季後擁有球員選項，如果金塊再度失利，可能影響他續留的意願。在另一期節目中，摩爾甚至討論了約基奇可能要求被交易到洛杉磯湖人隊的可能性，他認為「如果這位三屆MVP決定在丹佛待夠了，他可能會想去那裡」。除了約基奇的動向，摩爾進一步分析，如果金塊決定維持與約基奇的合作，但需要大幅重整陣容，那麼二當家穆雷與主力前鋒戈登將首當其衝成為籌碼。「如果這套組合行不通了，為了修正問題，除了約基奇之外的所有東西都必須擺上檯面，」摩爾表示：「這聽起來很瘋狂，但如果要達成真正的改變，交易掉最受歡迎的球員如穆雷或戈登，可能是球團唯一的選擇。穆雷本季打出生涯年，但他可能因為球隊沒有更好的修正方案而被送走。」諷刺的是，金塊目前的對手灰狼隊已確定在剩餘系列賽中缺少兩大主力愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo），但金塊卻仍打得毫無鬥志，約基奇在場上的表現甚至被譏諷為「隊內第三好」。「贏球能解決所有問題。」摩爾強調，如果金塊能守住G5主場，並在G6擊敗殘陣灰狼，回到主場進行搶七大戰，他們仍有翻盤機會。然而，如果今晚的比賽成為金塊本季的終點，那麼這個休賽季，丹佛恐將迎來一場整座城市關注的「人事大地震」。