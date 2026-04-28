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洛杉磯道奇隊球迷等待多年的「大齡新秀」沃德（Ryan Ward）終於在日前完成大聯盟首秀，然而這段長達7年的圓夢之旅，可能剛開始就要畫下句點。根據ESPN報導與分析指出，在道奇隊陣容極度擁擠的情況下，將這位28歲的重砲手交易出去，對球隊與球員雙方而言，都是最完美的結局。該文指出，沃德的球隊仍會有他合約的完整控制權，且這名球員正要進入巔峰，這對一些欠缺火力的球隊有吸引力。沃德是2019年選秀會第8輪球員，現年28歲。他在小聯盟體系展現了驚人的長打火力和耐性，不僅連續2個賽季在3A敲出超過30發全壘打，更奪下2025年太平洋岸聯盟（PCL）的年度最有價值球員（MVP）。今年開季他在3A繳出.324/.432/.588的優異打擊三圍，生涯在3A敲出94發全壘打，終於在2月被放進40人名單，並在日前趁著當家一壘手弗里曼（Freddie Freeman）請陪產假時完成大聯盟首秀。然而，隨著弗里曼歸隊，沃德在短短2場比賽、6個打席後便結束了他在道奇的時光。ESPN指出，道奇隊目前的陣容深度讓沃德幾乎沒有發揮空間。季前原本有球迷期待沃德能接下外野板凳角色，但道奇隊簽下明星外野手塔克（Kyle Tucker）後，徹底封死了沃德的路。此外，當赫南德茲（Kiké Hernández）與艾德曼（Tommy Edman）傷癒歸隊後，即便一壘位置出現空缺，沃德也很難排進上場序列。更令沃德處境尷尬的是，道奇農場還有更年輕的頂級新秀德保拉（Josue De Paula）與霍普（Zyhir Hope）正快速竄升。而在3A表現強勁的新人提布斯三世（James Tibbs III）同樣能守一壘且年紀更有優勢，被視為「沃德2.0」的他早已排在沃德的順位之前。ESPN分析認為，沃德雖然年齡較大，但他擁有完整的6年控制權，且正值職業生涯巔峰，對於需要進攻火力的球隊仍具吸引力。對道奇而言，沃德留在3A只會浪費天賦，透過交易換回實用的投手戰力或防守工具人，是更合理的管理決策。報導最後感性提到，道奇球迷雖然不捨這位奮鬥多年的勵志新秀，但也都明白「放手」才是對沃德最好的安排。將他送往一個能給予每天固定先發機會的球隊，是球團最仁慈的作法，也能讓沃德真正證明自己是否具備在大聯盟立足的實力。