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金州勇士隊在附加賽失利後，目前正致力於各種管道為核心球星柯瑞（Stephen Curry）尋找另一位超級巨星合作，以確保能在他職業生涯巔峰的最後兩年再度衝擊總冠軍。根據《Bleacher Report》建議給出的最新交易提案，勇士隊休賽季應該嘗試向密爾瓦基公鹿隊發起瘋狂報價，爭取奪得過兩次MVP的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），籌碼包括「士官長」巴特勒 （Jimmy Butler）、「BP」波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和4個首輪選秀權。根據該報導提出的具體交易內容如下：金州勇士獲得：阿德托昆博密爾瓦基公鹿獲得： 巴特勒、波傑姆斯基、2026年首輪籤、2027年首輪籤、2030年首輪籤 (保護)、2032年首輪籤 (保護)。這項方案對勇士隊而言充滿變數且風險極高。勇士在去年交易大限前才引進了巴特勒（Jimmy Butler），但他隨後遭逢跟腱（ACL）斷裂重傷，導致與柯瑞聯手的機會大大減少。若要達成字母交易，勇士必須捨棄這位明星前鋒，加上頗具潛力的新人波傑姆斯基以及橫跨7年的4枚首輪選秀權。然而，勇士隊正處於一種「不顧一切」的緊迫感中。柯瑞本季受傷病困擾僅出賽43場，字母哥更是因為身體逐漸「脆弱」，本季僅出戰36場。兩位頂級球星的耐戰力都成了疑慮，但在勇士管理層眼中，字母哥是今年夏天能換取到的最大籌碼，若無法成功，他們也可能轉向爭取雷納德（Kawhi Leonard）或詹姆斯（LeBron James）。除了球員陣容，勇士總教練科爾（Steve Kerr）的動向也備受關注。目前有傳聞科爾可能在下個賽季離開勇士並回歸廣播媒體圈。外界普遍認為，如果勇士能成功爭取到字母哥加盟，將大幅提升科爾留任並追求執教生涯第5座冠軍金盃的意願。這場關於字母哥的搶人大戰預計將在今夏進入白熱化，勇士隊必須在多隊競爭中勝出。對於渴望重返榮耀的灣區大軍來說，這或許是柯瑞時代最後一次能重整為「宇宙勇」的關鍵機會。