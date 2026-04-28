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儘管美股標普500指數、那斯達克指數，週一收盤再創新高，但因蘋果公司股價受壓，加上國際油價持續上漲，當天美股表現反覆、個別發展。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管投資人已開始將目光從伊朗戰爭移開，市場也剛​​剛經歷了1週的漲幅，接連多次創下新高，但戰爭的影響仍然不容忽視，即便財報季開局良好也一樣。Falcon Wealth執行長兼創辦人沙辛（Gabriel Shahin）指出，油價仍將非常重要，是市場的關鍵驅動因素，只有等荷姆茲海峽被更好的控制後，局勢才能穩定下來：「這就是為什麼我仍然認為伊朗是頭等大事。」不過，他也補充道，未來7天市場或許會相對平靜，取決於本週各公司發布的財報，「七巨頭」中就有5間將揭曉。27日收盤，美股道瓊工業指數下跌62.92點或0.13%，報49167.79點；那斯達克指數上漲50.50點，或0.20%，報24887.10點；標普500指數上漲8.83點或0.12%，報7173.91點；費城半導體指數下跌105.63點，或1.00%，報10408.04點。焦點科技股方面，輝達（Nvidia）週一收盤再創新高，上揚約4%，為表現最強的道指成份股；蘋果公司則股價受壓，下挫約1.27%。油價部分，西德州原油期貨（WTI）上漲2.09%，每桶收報96.37美元；布蘭特原油期貨價格上漲2.75%，每桶收報108.23美元。