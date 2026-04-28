我是廣告 請繼續往下閱讀

中國新能源車廠近年大舉押注泰國，外界普遍以「產能戰」為衡量未來主導權的指標，但長期觀察泰國產業動態的臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」最新長文直球打臉，痛批中國汽車業人士誤讀泰國產業本質，並提出靈魂拷問：「不是有產能就會贏，能做到產銷平衡的人，才有資格談未來。」這篇分析在臉書貼出12小時內已掀起討論，被視為對中國車廠在泰國卡位戰的最深度警告之一。「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」上週分享過一份中國汽車業人士撰寫的泰國產業報告，內容主張泰國汽車年產能達323萬輛、實際年產量145至180萬輛，產能利用率僅約5成；日系車廠豐田、本田、五十鈴等仍主宰燃油車與皮卡市場，中國品牌則在新能源車區段建立50至60萬輛產能。粉專坦言，這篇文章「資料整理不錯，製造端視角也有一定參考價值」，並非外行亂寫。不過，他點出文章最大盲點，是幾乎只從「產能」這件事去看整個泰國汽車產業未來的可能發展。他直言，現代製造業不是只看你能生產多少，而是更要看市場能不能吃得下，「你有10萬台產能，不代表市場就會買你10萬台，你把工廠蓋好了，不代表銷量就會自己長出來，你有右駕出口基地，也不代表海外市場就會自動把訂單送上門。」真正做過汽車產品規劃的人都知道，產銷平衡才是核心中的核心。粉專提醒，汽車不是做出來就能賣掉的商品，背後牽涉產品定位、價格帶、通路能力、品牌信任、售後服務、二手殘值、金融方案、地區法規、消費偏好，甚至還包括出口市場本身的景氣循環與匯率波動，「你如果只看工廠端，不看市場端，最後做出來的判斷，十之八九會偏掉。」尤其泰國本地市場長年只能消化約60萬輛規模，超過7成產量必須仰賴東協、中東、非洲、澳洲等右駕市場吸收，產業命脈不在國內。針對中國車廠在泰國快速擴產的趨勢，粉專更直言這是一種「典型的中國式思維」——先看供給端、先看擴張速度、先看誰下場猛、誰產能大、誰鋪得快，再從這些條件直接推導出未來誰會取得主導權。粉專分析，這套邏輯放在中國內部有時候確實成立，因為中國本身就是超大型市場，企業可以先靠規模、補貼、價格戰、滲透率把場子打下來，再慢慢修正產品、品牌與服務體系；但「泰國不是超大型內需母市場，而是一個高度外向型的生產基地，沒有那麼大的本地市場去幫你吸收錯誤、消化試錯、緩衝過剩產能」，做錯產品規劃、誤判需求、錯估出口市場，「不是再多蓋一條產線就能救回來。」粉專更提出3項具體質疑：第一，中國品牌新增產能無法直接推導為未來主導權的轉移，因為汽車業主導權不只來自工廠，更來自需求掌握能力，「工廠可以很快蓋起來，但市場信任不會跟著水泥一起澆出來」；第二，把產能出清看得太線性，許多低利用率工廠短期內不一定會退場，因為背後有母公司戰略卡位、政策考量、區域布局；第三，低估出口型生產國對外部需求波動的脆弱性，「泰國沒有中國那種龐大內需可以當緩衝墊，一旦主要出口市場疲弱，或是遇到政策、匯率、關稅、物流成本變動，整個產銷平衡就會立刻出問題。」這項警告也與台灣消費者高度相關。中國新能源車龍頭比亞迪（BYD）已規劃在泰國設廠生產騰勢（Denza）右駕車型，並傳出將透過泰國產線繞道進軍台灣市場，最快今年底前由太古汽車負責代理，避開「中國進口」的法規限制。粉專的分析等於提醒：中國車廠在泰國的瘋狂擴產，未必是其全球版圖延伸的勝利保證，反而可能是把過剩產能輸出到外向型生產基地，押注一個自己無法掌握需求端的賭局。「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป่า」最後總結，現代製造業最怕的，就是把供給端的熱鬧誤認成市場端的答案。站在做過汽車產品經理的角度，他評斷該篇中國視角分析「最大的問題，是把產能看得太大，把需求看得太小」，忽略了汽車業真正的勝負，從來不是做得出多少，而是能不能在對的市場、對的時間、用對的產品，把車穩定賣出去。