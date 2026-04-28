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泰國潑水節期間爆出的「36歲林姓台男芭達雅失聯3天，疑遭設局險被活摘器官」事件，連日來在台灣社群延燒，《ETtoday新聞雲》、《東森新聞》、《TVBS》、《三立新聞》等媒體接力報導，法醫高大成更分析心臟黑市價可達300至400萬元新台幣，引發民眾對泰國旅遊安全的高度疑慮。不過，泰國在地擁有高人氣的粉專「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」自稱是「泰國第2大粉專」，3天前發文逐點打臉，直指這根本是「酒精後的羅生門」，呼籲外界「保持理性、帶腦分析，別被恐懼牽著走」。依林男向台媒陳述的版本，他4月13日與泰籍女友及一名台灣男性友人在芭達雅一間汽車旅館喝酒後，突然全身無力遭送醫，期間被注射不明藥物、手腳遭綑綁，還聽見院方人員提到「要換心臟」，懷疑自己差點淪為非法器官買賣對象。家屬一度被勒索新台幣200至300萬元，他失聯3天後才被友人從台灣飛抵泰國，逐間警局與醫院打聽尋回，19日凌晨返台後被診斷出橫紋肌溶解症，雙腿布滿勒痕。不過，「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」逐項提出反證。粉專指出，台媒報導中的醫院為芭達雅Phatthama Khun Hospital，是一間合法、正規的大型私立醫院，而非林男口中的「國立醫院」，「全泰國沒有任何一個醫生會在佈滿監視器以及大量醫護人員的正規醫院裡，幫犯罪集團非法摘器官，這不是在拍恐怖電影。」針對「綁架說」，粉專引述指泰國旅遊警察早已調閱閉路電視（CCTV），畫面顯示林男是與女友吵架後，獨自帶著酒意離開飯店，「現場沒有人下藥，更沒有人設局。」泰國院方與台北駐泰國代表處則證實，當事人因酒精影響加上精神狀態不穩，醫院基於「保護病人安全」才限制其出院，所謂的束縛屬「保護性醫療」，被誤解為「監禁」。最受關注的「換心臟」疑雲，粉專也提出語言誤會的可能性。粉專分析，泰文「เปลี่ยนใจ」（Plian Chai）拆字看，「เปลี่ยน」（Plian）是「換」，「ใจ」（Chai）是「心」，但實際意思為「改變主意」，醫護當下很可能是在詢問林男「你改變主意（要吃藥／接受治療）了嗎？」，因語言不通加上情緒驚嚇，被當事人腦補成恐怖電影裡的「換心臟」橋段，「這種因為語言隔閡造成的『驚悚誤會』，真的會被自己的白痴給嚇死。」更關鍵的是，粉專附上林男於醫院的藥檢結果指出，其體內被驗出包括「安非他命、大麻、K他命」等多種毒品反應，並質疑被綑綁是因毒癮發作、精神混亂下醫院為保護當事人才實施強制約束。粉專同時公開林男在台灣的疑似前科資料畫面，項目橫跨橋頭、台中、台南、屏東等地方法院，涵蓋妨害秩序、過失傷害、洗錢防制法、賭博、竊盜等紀錄，質疑當事人說詞可信度。本報無法獨立核實前科資料真偽，提醒讀者審慎看待。「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」直言，泰國治安問題的確存在，潑水節期間酒精過量、情緒失控的個案也時有所聞，「但器官買賣不是在7-Eleven旁邊的大醫院發生的，請不要把『個人行為』包裝成『跨國恐怖事件』，說一堆離譜故事，只會有損泰國的國際形象。」粉專更直接喊話泰國官方，希望將林男「永久列入入境黑名單」，並痛批：「最痛恨的就是這種人渣到我國來從事非正當旅遊行為，加上台媒的渲染，嚴重抹黑泰國的觀光形象。」由於整起事件目前仍以林男單方面說法為主軸，泰國警方、Phatthama Khun Hospital院方及涉事女友尚未對最新指控做出完整回應，台北駐泰國代表處態度也低調，事件真相仍待進一步釐清。「泰國清邁象 Chiang Mai Elephant」最後提醒：「大家出國玩，安全第一，但也要帶上邏輯喔。」