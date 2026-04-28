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洛杉磯道奇今（28）日起在主場與邁阿密馬林魚展開三連戰，全世界球迷關注焦點皆落在明天即將先發登板的日本天王大谷翔平。不過，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今日賽前受訪時語出驚人，表示為了因應大谷本季首度縮短休息天數的「中5日（休息5天）」先發，球團正在評估是否讓「打者翔平」在明天甚至後天罕見休戰。「投手大谷」開季至今表現無懈可擊，先發4場繳出2勝0敗、防禦率僅0.38的驚人成績，24局中猛飆25次三振，WHIP（每局被上壘率）是低到離譜的0.75。過去大谷多維持「中6日」以上的節奏，明天對陣馬林魚將是他本季首度嘗試「中5日」出擊，這對二刀流的恢復能力無疑是一次嚴峻考驗。當被問及縮短投球休隔是否會影響指定打擊（DH）的安排時，羅伯茲坦言：「有可能。」他指出，雖然大谷如果被排進打線將會擔任「第一棒」開路先鋒，但球團仍需視其明天登板後的疲勞程度來決定。更關鍵的是，這場三連戰的最終戰是當地時間週三中午的「日場」賽事，緊接在週二晚場登板之後，兩場比賽間隔極短。羅伯茲表示，道奇仍在權衡讓大谷連續出賽的利弊得失，不排除讓大谷在週三也休戰。大谷翔平本季在投手丘上的統治力已成為道奇爭冠的最強後盾，球團顯然不希望因過度頻繁的二刀流負荷而導致傷病風險。