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泰國政府為提振國內旅遊，研擬向出境的泰國民眾徵收每人每次1000泰銖（約新台幣950元）的「出境稅」，相關資金將投入國內旅遊補助方案。消息一出，立刻在泰國社群引發炸鍋，多數民眾質疑為何不向享有免簽待遇的外國旅客收費，反而要本國人民買單，怒批做法極不合理。根據泰國《Thairath》報導，泰國觀光與體育部長蘇拉薩（Surasak Phanthacharoenworakul）日前表示，觀光與體育部正與財政部研議，重新啟動1983年「出境稅緊急命令」，向出境的泰國公民每人每次徵收1000泰銖。以泰國每年約1000萬人次出境推估，預計可帶來100億泰銖（約新台幣95億元）的年收入，全數投入名為「Co-Pay Travel」（共付旅遊）的補助計畫，每年提供1000萬人次的國旅補助名額，避免資金外流並刺激內需。針對外界質疑，蘇拉薩強調，此筆出境稅僅針對泰國公民，不會向離境外籍旅客收取，外國旅客的部分將另外比照「踏地費」（footprint fee）模式，每人徵收300泰銖入境費，作為觀光發展基金，用於景點維護與旅客保險。他並坦言，「如果泰國人本來就想出國，多收1000銖不會影響決定，但機票漲20%才會。」不過，這項政策風聲一出，立刻在泰國網路社群引爆民怨。長期觀察泰國時事的粉專「曼谷媽媽 mimi 小獅呱」分享，有泰國網友直言，政府為何不從免簽入境的外國旅客身上收，反而要泰國人也跟著負擔，相當不公平。也有民眾抱怨，泰國國旅愈來愈貴，「去普吉、清邁三天兩夜搭飛機，還不如去中國玩一週划算」，質疑政府是否真有心改善國內旅遊品質。「曼谷媽媽 mimi 小獅呱」也以「平行時空」形容此次風波，從台灣旅客角度回看，泰國國旅其實相當佛心。她舉例，泰國500泰銖（約新台幣475元）一晚就能住到品質不錯的住宿，五星級飯店、民宿、汽車旅館選擇眾多，「還有日式和風的，自駕帶孩子到處玩到處住，附停車位也不會被刁難」；反觀台灣本島動輒5000元一晚、五坪大房間配地瓜粥早餐，還要自己想辦法找停車位，「泰國人罵的點我懂，但你們的國旅真的超讚」。泰國政府主張此項出境稅有三大美意，包括補助地方觀光、刺激國內消費，以及讓旅遊預算有穩定來源。蘇拉薩指出，若獲內閣批准，由於相關法源仍存在，新制可立即上路；過去同類稅費曾以500泰銖標準徵收，後遭廢止。根據泰國旅遊業者協會（ATTA）反應，業界對300泰銖入境費並未強力反對，但曾擔心1000銖出境稅是否會擴及外籍旅客，形成「來也收、走也收」的雙重負擔，後經官方澄清才放心。整體而言，泰國民間對此案罵聲遠多於支持，「曼谷媽媽 mimi 小獅呱」也指出，目前政策仍在放風測水溫階段，但研判已接近成熟，後續走向值得持續關注。