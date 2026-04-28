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聖安東尼奧馬刺雖然在季後賽首輪以3比1聽牌波特蘭拓荒者，但令外界驚訝的是，昔日奪冠前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）幾乎徹底消失在輪替名單中。隨著馬刺主帥約翰遜（Mitch Johnson）傾向使用更年輕、具備外線火力的陣容，巴恩斯在聖城的日子恐已進入倒數計時。而這扇「離隊之門」的開啟，正巧對準了急需鋒線深度的金州勇士。巴恩斯上賽季在馬刺打滿82場先發，本季也一度穩坐主力，但近幾個月地位卻斷崖式下跌。在首輪對戰拓荒者的4場比賽中，他的平均上場時間從例行賽的26分鐘驟降至10.9分鐘，場均僅能貢獻悲慘的2.0分、0.8籃板，命中率低到僅25%。馬刺制服組顯然已決定將資源投入到超新星布萊恩（Carter Bryant）身上，這讓合約即將到期的巴恩斯成為自由市場上的潛在流動目標。反觀金州勇士，目前的鋒線戰力只能用「慘烈」形容。在陸續失去長期受傷的巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody），並在季中交易送走庫明加（Jonathan Kuminga）後，灣區極需一名具備經驗的即戰力。對於33歲的巴恩斯而言，勇士能提供他在馬刺已不復存在的「穩定出賽時間」，這無疑是雙贏的誘因。然而，這場時隔十年的「大團圓」戲碼仍存在變數。回溯2016年，巴恩斯在總決賽最後三戰手感冰冷（32投5中），隨後球團為了迎來杜蘭特（Kevin Durant）而將其交易。格林（Draymond Green）曾公開表示，巴恩斯至今仍對當年被「踢出門」感到介懷。