我是廣告 請繼續往下閱讀

荷姆茲海峽有望再度重啟，投資人情緒轉為樂觀，美國股市週一漲跌互見，那斯達克、標普500指數再創新高點，不過台指期夜盤逢高拉回，終場下跌202點，台北股市今（28）日開盤下跌84.7點、來到39531.93點，隨後多空激戰，在盤面震盪。大盤開低之際，中小型股逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.36點、來到377.41點。今日開盤量大強勢個股：旺宏、南亞科、華邦電、金寶、鴻海；開盤量大弱勢個股：台積電、聯電、華通、友達、仁寶。權值股走勢不一，權王台積電開盤下跌20元、來到2245元；台達電開盤上漲10元、來到2030元；鴻海開盤上漲2元、來到230元。中東局勢出現轉機，根據美聯社引述兩名地區官員報導，伊朗已提出新方案，若美國解除海上封鎖並終止戰事，願意放棄對荷姆茲海峽的控制權。白宮證實，美國總統川普已與國安團隊討論該提案，不過，伊朗的核計畫仍是美方不可退讓的紅線。此外，聯準會週二展開為期兩天的利率政策會議。在伊朗衝突帶來通膨不確定性的背景下，市場普遍預期將維持利率不變。至於油價方面，布蘭特原油期貨維持在每桶100美元以上，西德州原油期貨也突破每桶96美元。高盛再次上調油價預期，表示「荷姆茲衝擊波」正在醞釀中。美國股市漲跌互見，道瓊指數下跌62.92點或0.13%，報49167.79點，那斯達克指數上漲50.50點或0.20%，報24887.10點，標普500指數上漲8.83點或0.12%，報7173.91點，費半指數下跌105.63點或1.00%，報10408.04點。台股同樣漲跌不一，台積電ADR上漲0.63%，日月光ADR下跌3.59%，聯電ADR下跌4.80%，中華電信ADR上漲1.28%。台指期夜盤則是下跌202點或0.51%，收在39719點，不過台積電期貨盤後小漲5元，顯示出權值股具備一定撐盤力道。